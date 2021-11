„Főnök, hirtelen kellene 25 céges autó, mit tegyünk?” (x)

Gyors és egyszerű finanszírozási megoldást kínál a lízing, amely sokféle eszköz esetében is rugalmasan igénybe vehető a cégek számára. Az aktuális lehetőségekről a Raiffeisen Lízing két vezetőjével, Kovács Zsolt vezérigazgatóval és Tomkó László értékesítési vezetővel beszélgettünk.

Hogy néz ki most a hazai lízingpiac, mennyire változott meg az elmúlt másfél évben?

K.ZS.: A Covid-helyzet a lízingpiacot is megviselte. Tavaly a második negyedévben drasztikus volt a visszaesés. Főképp a teherautó és a gyártó gépek piaca sínylette meg ezt az időszakot. Év végéhez közeledve megindult a pozitív korrekció. Ki lehet jelenteni, hogy ma egészen jó bőrben van a piac, most ismét a növekedésé a tér. Nem mellesleg, mi is átalakultunk, jóval hatékonyabbá és ügyfélcentrikusabbá tettük működésünket. Ennek is köszönhető, hogy idén a második negyedévben megdupláztuk az első negyedéves kihelyezésünket.

T.L.: Ezt a tendenciát látjuk az üzleti partnereinknél is, újra bátrabban vágnak bele eszközvásárlásokba, beruházásokba, amelyekhez mi a Raiffeisen Lízingnél nagyon rugalmas finanaszírozási megoldásokat tudunk kínálni.

Miért érdemes egy vállalkozásnak a lízinget választania?

T.L.: Vállalatok esetén számos előnye van a lízingfinanszírozásnak. Egyrészt nem kell azonnal kifizetni a cég cash flow-jából egy nagy értékű eszköz vételárát, másrészt az egész folyamat gyorsan elintézhető, akár 24 órán belül tudunk ajánlatot adni, a megfelelő feltételek fennállása esetén pedig a finanszírozás is gyorsan elérhető.

K.ZS: És természetesen ne feledkezzünk meg arról, hogy sok esetben a számviteli-adózási szempontok mérlegelése után kifejezetten megéri lízingelni. Például céges személyautó nyílt végű pénzügyi lízingben történő finanszírozásánál az ÁFA 50%-a útnyilvántartás nélkül visszaigényelhető, útnyilvántartás készítése esetén pedig az üzleti használat arányában.

Hogyan dolgozik a Raiffeisen Lízing, mit kell tenni annak, aki lízingbe szeretne venni akár egy komplett gépjárműflottát, vagy akár néhány kamiont szeretne vásárolni?

K.ZS.: Jó a kérdés, ezek éppen a legdinamikusabban növekvő lízingpiaci szegmensek közé tartoznak napjainkban. Alapvetően aki ilyesmiben gondolkodik már úgy érkezik hozzánk, hogy kiválasztotta azt a járművet, amelyet szeretne a vállalat számára lízingelni, erre mi nagyon rövid határidőn belül adunk egy finanszírozási ajánlatot. Ha a feltételek mindenkinek megfelelnek, le is bonyolítható a tranzakció. De ha egy új gyártósorról vagy kombájnról van szó, ugyanúgy ügyfeleink rendelkezésére állunk.

T.L.: Természetesen mi is tudunk tanácsot, segítséget adni, hiszen a Raiffeisen Lízing egyik fő erőssége, hogy a teljes közép-kelet-európai piacot látjuk. Előfordul például, hogy egyes szomszédos országokban látszódnak olyan trendek, amelyek hozzánk is el fognak jutni – ilyenkor tudunk javasolni Ügyfeleinknek olyan megoldásokat, vagy döntéseket, amelyek még jobban elősegítik a sikeres működést.

Elérhetőek-e a Raiffeisen Lízingnél az államilag támogatott finanszírozási konstrukciók?

T.L.: Igen, a támogatott konstrukciók fontos szerepet játszottak a Covid-helyzet normalizálódása utáni gazdasági fellendülésben. Jelentős finanszírozás valósult meg a közelmúltban kifutott NHP Hajrá és EXIM Kárenyhítő konstrukciókban. Szerencsére még mindig elérhető az EXIM Fordulat program és a szeptember 1-jén indult és meglehetősen népszerű Széchenyi Lízing GO! is igénybe vehető. Ezekre jelentős igény mutatkozik.

Folytatódik-e a növekedés az év hátralévő részében?

K.ZS.: Egyértelműen kijelenthető, hogy igen. Ennek mozgató rugói főképp a Széchenyi Lízing GO! termék, valamint a beruházási támogatási programok lesznek. A növekedés gátját pedig leginkább a gyártási kapacitások korlátossága, és néhány nyersanyag hiánya jelenti. Sok esetben nagyon hosszú szállítási időkkel szembesülnek a most új járműveket, gépeket rendelő ügyfelek.