Már az egekben van, de karácsonyig tovább emelkedhet az étolaj ára

A KSH legutóbbi, augusztusi jelentése szerint még mindig tart az étolaj árának drasztikus növekedése – 12 hónap alatt több mint 30 százalékkal emelkedett a fogyasztói ár. De vajon hol van a vége?

Bevált a jóslat a csillagászati étolajárakról: durván a másfélszeresére drágult másfél év alatt a napraforgóolaj. 2017 januárja és 2020 februárja között stabilan 480-490 forint körüli literenkénti árat jegyzett fel a Központi Statisztikai Hivatal, tavaly márciusban drágult hirtelen 500 forint fölé. Onnantól aztán nem volt megállás, decemberben 571 forint volt az átlag, februárban elhagyta a 600 forintot, legutóbb, augusztusban pedig már 701 forintot rögzítettek a statisztikusok. Ez a tempó az átlag felett dráguló élelmiszerek közül is kiugrik, és a lapunk által megkérdezett szakértők szerint még mindig nincs vége a drágulásnak.

A világban nagy, általános áremelkedés tapasztalható, ami az összes élelmiszer árát érinti. Az egész a rosszabb gabonatermés miatti aggodalmakból indult, és úgy néz ki, hogy átterjed minden másra is – vázolta a helyzetet a GKI kutatásvezetője, Némethné Dr. Pál Katalin. Az áremelkedésben komoly szerepe van annak, hogy szállítási zavarok keletkeztek a járvány utáni újraindulásnál, olyan problémák, amire már évtizedek óta nem volt példa, ráadásul az üzemanyag-drágulás miatt a szállítási költségek is az egekbe szöktek.

Az étolajárak alakulásánál továbbra is meghatározó Kína hatalmas takarmányigénye: ahogy májusban írtuk, a sertéspestis után próbálják a megtizedelt állományt újratelepíteni. Ez felfelé húzza egy sor termény árát, emiatt nemcsak a szója, hanem a napraforgó és a repce is drágul. A globális tőzsdei árak emelkedőben vannak, és ezekkel együtt mozog a hazai élelmiszerek ára – ecsetelte a világpiaci hatásokat a szakértő.

A műanyagipari problémák is feltornázhatják az élelmiszerárakat Az idei év kaotikusan alakult eddig a műanyagipar számára: az alapanyagárak drasztikusan emelkedtek, a tengerifuvar-költségek közel megduplázódtak, és a globális szállítási láncok is akadoznak. Emiatt számos műanyagipari vállalatnál likviditási gondok jelentkezhetnek, és a kapcsolódó ágazatokban – főleg a jelentős csomagolóanyag-hányaddal dolgozó élelmiszeriparban – a gyártók részben vagy egészében a fogyasztókra háríthatják át a költségnövekedést, erősítve ezzel az amúgy is erőteljes inflációs nyomást – állítja ágazati elemzésében az Euler Hermes szakértője, Bujdosó Tünde.

Mégsem lesz rekordtermés

Mindezek tetejébe – úgy tűnik – nem jött be az előrejelzés, miszerint rekordtermés lehet az idén. A repcét már learatták, a várt rekordtermés helyett átlag körüli mennyiséget takarítottak be, mert nem tett jót a növénynek az elhúzódó hűvös tavaszi időszak. A napraforgót majd csak októberben aratják, biztosat addig nem tudni, de rekordtermés abból sem várható. A napraforgót a tavaszi fagyok kevésbé érintették, viszont később az elhúzódó aszály igen. Az Agrofórum cikke szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara előrejelzésében a napraforgó várható átlagtermését 2,65 tonna/hektárra módosította a korábbi 2,73-ról, ami ugyan Némethné Dr. Pál Katalin szerint nem drámai különbség, de mégis csökkenő várakozást jelez.

Hasonló a helyzet egyébként a búzánál is – mindenki kétségbeesett, mert a tavaszi hidegben nem nőtt a búza, aztán ahogy bejött a meleg, beindult. Végül a mennyiség nem lett rossz, de a minőség igen – alig a termés fele lett étkezési búza, a többi inkább csak takarmánynak jó. Baj továbbá, hogy nemcsak Magyarországon nem lett kiemelkedő a termés, hanem nagyjából az összes búzatermelő országban sem. Emiatt drágult a búza, és ez felfelé húzta a többi termény árát is. Mert ha az élelmiszertőzsdén valaminek az ára elszáll, akkor az kihat a többi termény árára is – magyarázta a kutatásvezető.

Biztosat október után lehet mondani

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet piaci árinformációs rendszerének legutolsó adataiból (37. hét) az látszik, hogy a napraforgó termelői ára egy év alatt 34 százalékkal, a repcéé pedig 51 százalékkal emelkedett.

A fogyasztói árak hasonlóképp alakultak: a KSH részletes áradatai azt mutatják, hogy idén január és augusztus között ismét majdnem 19 százalékkal ment fel az étolaj fogyasztói ára, 590 forintról 701 forintra. Ha pedig 2020 elejéig tekintünk vissza, amikor még 486 forint egy liter étolaj, akkor mostanra hajszál híján 45 százalékos lett a drágulás.

A GKI kutatójának nincs jó híre – arra számít, hogy az árak egyhamar nem fognak elindulni lefelé, sőt elképzelhető további drágulás is. Biztosabbat a napraforgó októberi aratása után lehet szerinte mondani, de az látszik, hogy rekordtermés nem várható napraforgóból, ahogyan például kukoricából sem. Ez az egész északi féltekén így van, és csak abban lehet bízni, hogy a déli féltekén jobb lesz a termés, akkor talán lejjebb mehetnek az árak – véli Némethné Dr. Pál Katalin.

Ezek szerint leghamarabb jövő tavaszra valószínűsíthető némi ármérséklődés. Ez azt jelentené, hogy az étolajárak tavaly tavasszal kezdődött elszaladása két teljes éven át kitart.

3-5 százalékkal drágulhat még az étolaj

További általános inflációemelkedést valószínűsít Raskó György agrárközgazdász, aki szerint az árnövekedésből valószínűleg nem marad ki az étolaj sem. Úgy véli ugyanakkor, hogy maximum 3-5 százalékkal kúszhat még feljebb a fogyasztói ár karácsonyig, tavaszra kizártnak tartja a további drágulást. Ezek szerint

720-735 forint körüli is lehet az év végére az étolaj litere.

Levezetése alapján azért nem lesz ennél nagyobb emelkedés, mert már most is nagyon magas az ár. Úgy gondolja, az étolajgyártók nem akarnák, hogy egy esetleges további lendületes áremelés miatt az emberek ismét inkább a jóval olcsóbb (kilónként 460 forint körül mozgó) sertészsír felé forduljanak, és csökkenjen az étolaj iránti kereslet. Ez ugyanis kisebb forgalom mellett kevesebb bruttó árrést eredményezne.

A többi élelmiszernél is további árnövekedésre számít Raskó György, és mint mondta, azoknál még átmeneti törésvonal sem látszik. Egyedül a sertéshúsnál nem várható, hogy tovább nőjön az ára.