Piszok drága marad az eper, így indul a cseresznye is

Hideg volt az április, hűvös és csapadékos a május, az első virágok lefagytak, ezért kéthetes csúszásban van egy epetermő-terület Pomáznál – mondja a tulajdonos az RTL Klub híradójának. Ráadásul a baj tavaly ősszel kezdődött, a fényszegény ősz miatt kevesebb virágkezdemény volt idén tavasszal. A boltokban magyar epret is kínálnak pár hete, de főként fólia alatt neveltet, a szabadföldi szamócát mostanában kezdik csak árulni.

Hiába a szállítási költségek, a külföldi szamóca fele annyiba kerül, mint a magyar. Az ilyenkor megszokottnál 30 százalékkal drágább az eper. A bolti ára tartósan 2 ezer forint körül rekedhet kilónként a terméktanács szerint.

Várhatóan a cseresznyét is magas áron kezdik majd árulni, akár 2,5-3 ezer forintot is kérhetnek kilójáért a szélsőséges időjárás miatt. Ez a szezon második felében, június végén változhat, akkorra a tavalyi alá mehet az ár, akár 30 százalékkal is. Az idei termés a hűvös, csapadékos időjárás miatt nagyjából fele lehet a sokéves átlagnak.