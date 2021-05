Andy Vajna lábnyoma lassan eltűnik az offshore homályában

Andy Vajna több mint két éve halt meg, az egykori producer által szőtt szerteágazó cégháló – benne az özvegyre hagyott milliárdokkal – azonban azóta sem nyugszik. Legújabban a volt filmügyi biztos és kaszinókirály delaware-i offshore cége, a Cinergi Pictures Entertainment Inc. mozdult meg. Megírtuk, hogy Vajna kevéssel a halála előtt átszervezte a birodalmát, a súlypontját áthelyezte a tengerentúlra, ehhez előbb egy új vagyonkezelőbe, az AV Perfect Kft.-be apportálta a főbb magyarországi érdekeltségeit (benne a kaszinóbizniszt) összefogó AV Investments Kft. üzletrészeit, majd ezt egy óriási, 130,5 millió dolláros részvénycsere keretében elcserélte a Cinergi által kibocsátott papírokra. Végeredményben áttolta a vagyont Amerikába, a Cinergibe, aminek a tulajdonosa az AV Perfect Kft. lett. Utóbbi Vajna Tímea öröksége.

Az özvegy a producer halála után arról panaszkodott, hogy keservesen bogozza a Vajna-hagyaték szálait, a Best magazinnak azt mondta, hogy még jobban ki kell ismernie magát az üzleti világban, mert „néha kidől egy-egy csontváz a szekrényből, előkerül egy újabb offshore cég”. Most ezek közül kettőt kötött össze.

A kulcscég, a Cinergi Pictures Entertainment Inc. nevű részvénytársaság nemrég beolvadt egy másik társaságba, a Cinergi Entertainment LLC-be – derül ki a nevadai belügyminisztérium honlapjáról lekérhető adatokból. E szerint Vajna Tímea és Andy Vajna adószakértő üzlettársa, az özveggyel változatlanul együtt mozgó Samuel Russell Falconello jelentette be az összeolvadást a tovább működő Cinergi Entertainment LLC nevében. Az összeolvadás 2020. december 31-én lépett hatályba, és ugyan az erre vonatkozó dokumentumot már egy nappal korábban aláírta a Vajna–Falconello páros, a nevadai cégbíróságra csak februárban jelentették be a változást. A magyar cégnyilvántartásban viszont nyomban megjelent a tranzakció következménye: az AV Investments tulajdonosaként 2020 utolsó napjától a Cinergi Entertainment LLC szerepel.

A nevadai dokumentumokból ugyanakkor az látható, hogy az „új” Cinergi nem távolodott el a régitől, az egyesített cég székhelye ugyanabban a Las Vegas-i irodában található, ahol a megszűnt vállalaté volt. Viszont mivel Delaware államban alapították őket, a két amerikai állam adatszolgáltatási szabályai keveredhetnek.

Ez azért fontos, mert Delaware-ben más előírások vonatkoznak a részvénytársaságokra, illetve a kft.-kre (LLC), mint Nevadában. Az előbbiben egy cégalapítással foglalkozó weboldal szerint az rt.-k esetében az éves jelentésben kötelező feltüntetni az összes igazgató nevét és címét, legalább az egyik ügyvezető nevét és címét, valamint a cég székhelyét. Ezzel szemben az offshore-ként működő kft.-k esetében éves jelentést sem kell leadni, és nem kell megadni a tényleges tulajdonosok vagy a céget irányító személyek nevét és elérhetőségét sem, elég beírni a kapcsolattartó nevét. Az utóbbi lehet egy kimondottan cégalapításra szakosodott ügynök is, aki akár több száz cég kapcsolattartójaként is dolgozik, de a cégek tényleges munkájában nem vesz részt. Vagyis ha egy delaware-i részvénytársaság átalakul kft.-vé, akkor

akár el is tudja fedni a cég mögött álló tényleges tulajdonosokat, sőt a tényleges irányítókat is.

Az összeolvadás után tehát, ha az özvegy vagy Falconello kiszáll az LLC-ből, azt a delaware-i szabályok alapján nehéz lesz követni. Ugyanakkor a székhelyet adó Nevada állam előírásai szigorúbbak, ott meg kell adni a tényleges tagok adatait is. Cikkünk írásakor annyi biztos, hogy az idén február 8-án Falconello és Vajna Tímea voltak a Cinergi Entertainment LLC igazgatói, mert ekkor szignózták a beolvasztásról szóló nyilatkozatot. Egy másik, április 26-án a nevadai hatóságoknak leadott éves jelentés szerint is még ők ketten voltak a menedzserek, azonban ezt már csak Falconello írta alá.

A Vajna-örökség körül eddig is nagy volt a mozgás. Előző cikkünkben írtuk meg, hogy a Vajna Tímea örökül kapott cégét, az AV Perfectet az özvegytől átvette a VMT Holdings LLC, tavaly év végén pedig az említett Cinergi-csomag is a VMT tulajdonába került. Hogy mi került a csomagba, ki és mennyit fizetett érte, és végeredményben örökségként mi juthatott Vajna Tímeához, az az újabb és újabb cégmanőverek nyomán egyre homályosabb.