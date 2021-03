Gépjárműadó: van, akinek a nyaralóba küldte a NAV a határozatot

Az autók üzembentartóit (tulajdonosait) nem érinti, hogy az idei évtől a NAV szedi be a gépjárműadót, azaz plusz teendőjük nincs – olvasható a NAV oldalán található tájékoztatóban . Vagy mégis? Két olvasónk nem a megszokott helyre, azaz a lakcímére kapta idén a gépjárműadóról szóló levelet. Ha nem akarják, hogy ez máskor is így legyen, nem ússzák meg a plusz teendőt.

A NAV tájékoztatása szerint a fizetendő gépjárműadóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról szóló levelek kézbesítése február közepén indult. Országosan mintegy 3,2 millió gépjármű-üzembentartó érintett, ennyien kapnak a postástól személyesen átvehető, hivatalos iratot. A levelek gyártási és kézbesítési idejére több hetet írtak – lassan tehát mindenki megkaphatja az értesítést. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a gépjárműadó befizetésével érdemes várni a határozat átvételéig, mert abban szerepelnek a pontos információk.

Muszáj tehát, hogy mindenki megkapja az adóhatóság levelét. Ezért is lepődött meg az a két olvasónk, akiknek a korábbi önkormányzati értesítési gyakorlattal ellentétben nem a lakcímükre, hanem a nyaralójuk címére küldte az adóhatóság a fontos levelet.

Idő még van, mert a járványhelyzet miatt nem március, hanem április 15-éig kell befizetni az adót. De ha valaki addig nem megy ki a nyaralóba, az nem is fogja tudni, ha esetleg az ő gépjárműadó-határozatát is oda küldték.

Így postázza a NAV a gépjárműadóról szóló határozatot

Az adóhatóság megkeresésünkre azt írta, a kézbesítéssel összefüggő jogszabályi rendelkezések alapján jár el, és határozza meg – többek között – azt a címet, amelyre postai úton továbbítja az iratokat. Mivel a gépjárműadó kivetése sem kivétel ez alól, így a NAV az általános szabályt követve az alábbi sorrendet alkalmazza az iratok postázásánál azoknál a magánszemélyeknél, akik elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek:

levelezési cím, tartózkodási hely címe, lakóhely címe.

A NAV a lakóhely és a tartózkodási hely címadatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszertől kapja meg. A rendszer a vonatkozó törvény szerint köteles értesíteni az adóhatóságot, ha adatainkban változás történt. A levelezési címadatról pedig a T34 jelű adatlapon értesülnek. Ez a nyomtatvány a természetes személy adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez való.

Akkor fordulhat elő, hogy a határozatot a nyaralóba küldik ki, ha az adózó a nyaraló címét bejelentette levelezési címként vagy tartózkodási helyként, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszertől ezt a címet kapta meg a NAV.

Eddig nem a nyaralóba ment sem a gépjárműadós, sem a NAV-os levél

Kérdeztük olvasóinktól, vajon korábban is előfordult-e, hogy a gépjárműadóról szóló értesítést, vagy NAV-os levelüket a nyaralóba címezték volna nekik. Első olvasónk azt írta, a lakóhelye szerinti budapesti kerületi önkormányzattól kb. 20 éve kivétel nélkül mindig a lakóhelyére kapta meg a súlyadónak is nevezett gépjárműadóról az értesítő levelet, ahogyan a NAV is eddig mindig budapesti lakóhelyére küldött neki minden levelet. A forgalmi engedélyében is a budapesti címe szerepel kizárólag – tette hozzá.

Másik olvasónk gépjárműve szintén az állandó lakcímére van bejelentve. Az üdülő, ahova a határozatot kapta, tartózkodási hely, de tudomása szerint mint értesítési, levelezési cím sehol nem szerepel nyilvántartásban.

A NAV tanácsa annak, aki a nyaralóba kapta a határozatot

Annak is utánajártunk, mit tegyen két olvasónk (és aki még hasonlóan járt), ha azt szeretnék, hogy a NAV ezentúl ne a nyaralójukba, hanem a lakcímükre küldje a gépjárműadóról szóló határozatot.

Az adóhatóság szerint célszerű a korábban bejelentett levelezési, illetve tartózkodási helyet kijelenteni annak érdekében, hogy a lakóhely címe legyen az adóhatósági iratok kézbesítésekor az elsődleges cím. A levelezési cím megszüntetését a már említett T34 jelű adatlapon lehet bejelenteni. A tartózkodási hely címtörlését pedig a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szervnél, azaz a kormányhivatalnál lehet kezdeményezni. Jó hír, hogy tavaly október óta online is kezdeményezhető a nyilvántartásban szereplő adatok átírása.