Gépjárműadó: az adószakértő szerint téves a NAV jogértelmezése

Angyal Jószef azt mondja, a NAV helytelenül próbálja meg ezer forintra kerekítve beszedni a gépjárműadót. A határozatokat vissza kellene vonniuk, és újakat küldeni.

Mint megírtuk, a NAV ezerforintos kerekítést alkalmaz az idei évtől általa beszedett gépjárműadónál, ami az autótulajdonosok egy részénél kiverte a biztosítékot. A gyakran ismételt kérdések között az adóhatóság a miértre is választ ad a honlapján. Egyrészt kifejti, hogy a gépjárműadót a róla szóló törvény alapján kell megállapítania, az adóalap és az adómérték alkalmazásával, forintra pontos összegben. Azt is hozzáteszi azonban, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerint a NAV-nál nyilvántartott adók többségét – köztük a gépjárműadót is – ezer forintra kerekítve kell megfizetni. De valóban így van-e?

Adószakértő: téves a NAV jogértelmezése

A gépjárműadó kivetéses adó, ez szerepel az adózás rendjéről szóló törvényben is. Nem az adózó vallja be, ezért a pontos összeget kell kivetni és megfizettetni. Az ezer forintra kerekítési szabályt az adózó által bevallott adóknál kell alkalmazni – ezeket az adókat már a bevallásokban is ezer forintra kell kerekíteni, az adózás rendjéről szóló törvényben szereplő kivételeket leszámítva. A probléma az, hogy az adózás rendjéről szóló törvény kerekítési része nem tér ki arra, hogy a kerekítést csak a bevallásos adókra kell alkalmazni. Ami hiányosság. Pedig ha ezt odaírták volna, akkor most nem lenne ekkora kalamajka a gépjárműadónál – magyarázta megkeresésünkre Angyal József okleveles adószakértő.

Mivel kivetéses adóról van szó, az adószakértő szerint téves a NAV jogértelmezése, amikor a gépjárműadóra is alkalmazza az ezer forintos kerekítési szabályt.

Adóeltérést okoz az adófolyószámlán a kerekítés

Az helyes, hogy a NAV-határozat tartalmazza a forintra pontos összeget. Ezt kell előírni az adózó adófolyószámláján is, kötelezettség oldalon. De ha a befizetés ezer forintra kerekítve történik, ahogy ezt a NAV a mellékelt csekkeken előírja, akkor:

felfele kerekítés esetén az adózó adófolyószámlája túlfizetést fog mutatni,

lefele kerekítésnél pedig fizetési kötelezettséget, ami késedelmi kamatot vonhat maga után.

Innen nézve tehát a lefelé kerekítés csak látszólagos előny az adózóknak, az adófolyószámlájuk fizetési kötelezettséget fog mutatni, amire az adóhatóság késedelmi pótlékot számolhatna fel. Ebből is következik, hogy téves az adóhatóság álláspontja, miszerint ezer forintra kerekítve kell megfizetni a gépjárműadót akkor, amikor az adó kivetése forintra pontosan kell történjen – tette hozzá Angyal József.

Az adószakértő szerint az adóhatóságnak valamennyi olyan határozatát saját hatáskörben vissza kellene vonnia, ahol a határozatban jelzett összeghez képest más, kerekített összeg megfizetését kérte a csekkeken, és olyan új határozatokat kellene küldenie, ahol a fizetendő adót forintra pontosan jelenítik meg a csekkeken is. Valamint törölnie kellene azt a mondatot is a határozatokból, amelyben az ezer forintra kerekítést írják, az adózás rendjéről szóló törvényre hivatkozva. Vagyis gyakorlatilag az összes határozatot újra kellene írni.

A cégautóadónál nem kell kerekíteni

A cégautóadót olyan személyautókra kell megfizetni, amelyek céges tulajdonban vannak, illetve az olyan magántulajdonú személyautók után, amelyekre költséget számolt el a tulajdonos. Ez bevallásos adó, vagyis az adóalany saját maga állapítja meg a cégautóadót. Azonban az ezerforintos kerekítés szabályát mégsem kell alkalmazni, mivel az adózás rendjéről szóló törvény kerekítésről szóló mellékletében a cégautóadó szerepel a kivételek között.

Érdekességként: a cégautóadó havi mértékénél tizenkétféle összeget sorol fel a törvény, ezek közül nyolc eleve ezer forintra végződik.

Kérdeztük a Pénzügyminisztériumot, miért van az, hogy a cégautóadónál nem kell kerekíteni, a gépjárműadó fizetésénél meg igen, illetve hogy utóbbiban várható-e változás, de választ nem kaptunk.