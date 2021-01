Az előzetesben ülő, milliárdos támogatást bezsebelő vállalkozó testvére körül sem stimmel minden

Úgy nyert el egy alig kétéves cég közel egymilliárd forint állami támogatást, hogy alapítója a pályázatot elbíráló szervezetnek dolgozott.

Kivételesen szerencsésnek érezhette magát a kecskeméti Bajáki család, miután a két testvér egy-egy cége óriási összeget kapott a magyar államtól az elmúlt két évben. Egyikük azonban mostanra előzetes letartóztatásban van, amit a napokban meghosszabbított a bíróság: Bajáki Edét és társait különösen nagy értékre, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel gyanúsítja az ügyészség. Cégcsoportjának további zűrös ügyeit a 24.hu tárta fel: előbb hatástalan kézfertőtlenítőt terített, majd veszélyes baktériummal fertőzött ásványvizét osztották ki véradóknak, még a koronavírus-járvány kezdetén is.

A testvér, Bajáki Ferenc más pályát fut, bár az általa alapított, szintén tekintélyes méretű állami dotációban részesített cég körül is több furcsaságot találni.

Az Orbán-kormány 2018 tavaszán megállapodást kötött a szerb kabinettel arról, hogy a magyar állam Szerbia magyarok által nem lakott részein megvalósítandó beruházásokat is támogatni fog. Tavaly írták ki az erről szóló pályázatot, és a kilenc nyertes közül az egyik a Horizon Food Kft. lett. Bő 900 millió forintot kapott arra, hogy egy szerb partnerrel közösen a Belgrádtól 180 kilométerre délre levő Ariljén aszeptikus gyümölcsvelőt gyártó üzemet hozzon létre. Az aszeptikát lekvárok, dzsemek előállításához használják, a tudósításokból körvonalazódó elképzelés az volt, hogy Szerbiában elsősorban málnát dolgoznak fel, a gyümölcsvelőt Magyarországra szállítják, és itt készítenek belőle lekvárt, azt pedig elsősorban Oroszországban és Japánban értékesítik. 2019 márciusában a gyár alapkövét is letették.

A Horizon Foodot 2017 tavaszán hozták létre, vagyis kétéves sem volt, amikor a magyar állam 917 millió forint támogatást ítélt meg neki. Működésének első teljes évében, 2018-ban csupán 72 millió forint árbevételt produkált, nyeresége nem érte el a hárommillió forintot. Ugyanakkor magyarázatul szolgálhat a sikerre, hogy

a céget alapító, de abból papíron gyorsan kiszálló Bajáki Ferenc a támogatást elbíráló állami ügynökségnek is dolgozott.

Bajáki egy hónappal az alapítás után eladta üzletrészét egy nőnek, aki forrásaink szerint a felesége, de az bizonyos, hogy az Opten cégadatbázisban megegyezett a lakcímük.

Erős a gyanú, hogy Bajáki nem szállt ki a cég irányításából, az ügyvezető ugyanis egy általános iskolai tanár lett, aki szabadidejében amatőr színészkedik. Tolnai Ottó kérdésünkre elismerte, hogy régóta ismeri Bajákit, és azt mondta, az ő dolga a cégpapírok aláírása, de alig jár ki Szerbiába, Bajáki és a felesége intézik az ügyeket. Bajáki erről annyit írt lapunknak: „A tanár úr kitűnően beszél németül többek között, egyéb hasznos kvalitásai mellett, és ő is rászorul másodállásra.” Tolnai egyébként ott dolgozott Bajáki Ferenc előzetesben ülő testvérének kerekegyházi cégcsoportjánál is, idézték fel forrásaink.

Bajáki Ferenc egyébként egészségi okokkal magyarázta, hogy az alapítás után egy hónappal kiszállt a Horizon Food Kft.-ből, azóta pedig nem volt oka rá, hogy visszavegye, írta. Mindazonáltal a cég elérhetősége azóta is Bajáki Ferenc email címe, és a cégadatbázisban fellelhető címről is ő válaszolt. Az üzemről több szerbiai tudósítás fellelhető, az egyik idén nyári cikkben Bajáki is ott van a fotón, hiába, hogy papíron jó ideje semmi köze a vállalkozáshoz.

Az üzem létrehozására a Magyar Exportfejlesztési Ügynökségnél (HEPA) lehetett pályázni. Ehhez a szervezethez dupla kötelék fűzte Bajáki Ferencet. Ő maga csak azt ismerte el lapunk kérdésére, hogy három hónapon keresztül, 2018 novembere és 2019 januárja között munkaviszonyban volt a HEPA-nál. Azonban fellelhető a HEPA-val szerződők listáján is a neve: 2015. december 1-je óta stratégiai tanácsadói tevékenységet végzett az ügynökség számára, határozatlan időre kötött szerződés alapján. A dokumentum a 2018-as állapotot tükrözi, tehát három éven át megbízási szerződéssel dolgozhatott a HEPA-nak Bajáki, amit annak az évnek a végén, három hónapra, munkaviszonyra cserélt fel – ő ennek ellenére tagadta, hogy stratégiai tanácsadói tevékenységre vonatkozó szerződést kötött a szervezettel. A HEPA pedig egyetlen kérdésünkre sem válaszolt két hónap alatt,

hiába érdeklődtünk arról, hogy hozhattak ki győztesnek egy velük évek óta szoros kapcsolatban álló személyhez köthető cégét a pályázatukon.

Bajákinak egy másik vállalkozása is van. Az Etalon-Bau papíron is az övé, de a törvényi kötelezettség ellenére évek óta nem adott le beszámolót, az adószámát felfüggesztették. Ilyen pedigrével, hátszél nélkül egy friss céggel nehezen kaphat valaki csaknem egymilliárd forintos állami támogatást.

Amikor Magyar Levente külügyi államtitkár jelenlétében tavaly letették a gyár alapkövét, akkor azt remélték a vezetők, hogy még abban az évben elindulhat a termelés. Aztán 2020 elején arról szóltak a hírek, hogy tavasszal startolhat, a nyáron pedig azt, hogy ősszel kezdődik a munka, de a termelés azóta sem indult be. Bajáki erre úgy reagált, hogy az eredeti ütemterv szerint halad a projekt, de azt nem árulta el, hogy ez mit jelent. Azt is állította, hogy ugyan megítélték nekik a 917 millió forintos magyar állami támogatást, de abból nem folyósítottak még nekik. A HEPA az ezzel kapcsolatos kérdésünkre sem válaszolt.

A Horizon Food elsősorban Oroszországban értékesít termékeket (gyümölcs- és kukoricakonzervet, bébiételt, lekvárt), beszámolója alapján árbevételének a háromnegyede onnan származott.

Bajáki Ferenc forrásaink szerint 2019 elején, vagyis miután távozott a HEPA-tól, testvére kerekegyházi cégcsoportjának központjában kapott irodát. Amióta Bajáki Ede börtönben van, és csaknem minden munkavállalót elküldtek a Hírös-Vitál, illetve Gladiolus cégcsoporttól, a testvér időnként megjelent a telepen, sőt amikor volt egy érdeklődő a széthulló cégcsoportnál levő berendezésekre, akkor a cég ügyvédjének meghívására ő is jelen volt a bejáráson, noha hivatalosan semmi köze a Hírös-Vitálhoz.

A Hírös-Vitál jogi képviselőjének szervezésében történt egy szakértői helyszíni bejárás, amelyen jómagam is részt vehettem. Véleményem szerint bárkinek van lehetősége, akit hívnak, vagy kéri, hogy szétnézhessen a hiteles információ vagy tájékoztatás okán. Nagyon örültem, mert így a sajtóértesülésekkel ellentétben láthattam, hogy valódi eszközökkel valódi termékek készültek nem kis mennyiségben

– közölte lapunkkal.

Korábban azt írtuk, hogy a Hírös-Vitál 2017-ben bő 7 milliárd forint állami támogatást kapott egy élelmiszeripari feldolgozóüzem építésére a kerekegyházi telepen. Azonban messze nem teremtett annyi munkahelyet, mint amennyit vállalt az állami támogatásért cserébe. Másrészt gondok lehettek a gépsorral: a raktárakat, csarnokokat újonnan építették a telepen, de ezekbe papíron EU-s, valójában azonban használt kínai gépsorokat szereztek be. A kiállított számlák jóval nagyobb összegről szólhattak, mint a berendezések valódi értéke, a számlák pedig az állami támogatás lehívásához kellettek. A 168 Óra korábban arról írt, hogy a kár meghaladja az egymilliárd forintot.