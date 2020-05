A koronavírus-járvány alatt is szállítottak a vérellátóhoz a veszélyes baktériumot tartalmazó ásványvízből

Azt követően is szállított a Hírös ásványvízből az Országos Vérellátó Szolgálathoz a Gladiolus Kft., hogy kiderült, akár tüdőgyulladást is okozó veszélyes baktériumot tartalmaz az ásványvíz – tudta meg a 24.hu. Mindez ráadásul a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet március 11-ei elrendelése után történt.

Március 13-án megjelent cikkünkben számoltunk be arról, hogy akkreditált laboratóriumban vizsgáltattuk be a Hírös ásványvizet, és abban a Pseudomonas aeruginosa nevű baktérium jelenlétét mutatta ki a teszt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) besorolása alapján ez az antibiotikumoknak nagyban ellenálló baktériumok közé tartozik, a legyengült immunrendszerű, alapbetegséggel küzdő embereket betegítheti meg, több szervben fertőzést, akár tüdőgyulladást is okozhat, ezért a higiéniai előírások és jogszabályok kikötik, hogy ilyen baktériumot nem tartalmazhat az ivásra használt víz.

Emlékeztetőül:

miután információt kaptunk arról, hogy gond lehet vele, március 4-én vásároltunk a Hírös szénsavmentes ásványvízből Kerekegyházán, azon a Bács-Kiskun megyei településen, ahol az vizet gyártó, palackozó cég, a Hírös Vitál Zrt. és a cégcsoport másik fő vállalata, az ásványvizet a vérellátó szolgálatnak is beszállító Gladiolus Kft. üzeme és raktárai vannak.

Az általunk március 6-án megrendelt vizsgálatnak 10-én lett eredménye. Még aznap megkerestük a Bács-Kiskun megyei és a fővárosi kormányhivatalt, valamint a két érintett céget is, tudnak-e arról, hogy gond van az ásványvízzel, bevizsgálták-e azt a hatóságok.

Megismertük egy másik akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálat eredményét is, az a mentes és a szénsavas Hírös ásványvízben is kimutatta a baktériumot.

Március 11-én a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal, illetve a Kecskeméti Járási Hivatal helyszíni vizsgálatot végzett az ásványvízgyártó cégnél, illetve a kútnál – derült ki lapunknak adott kormányhivatali tájékoztatásból.

Március 12-én a járási hivatal ötnapos határidővel elrendelte az összes legyártott szénsavmentes termék visszahívását és forgalomból való kivonását, mert „a lakossági bejelentés alapján végzett újabb mintavételen elvégzett mikrobiológiai vizsgálat pozitív volt” – írta a kormányhivatal. (Március 13-án a környék két kisboltjában is találkoztunk még az ásványvízzel.)

A cég vezetői tehát több csatornán keresztül is értesülhettek arról, hogy komoly probléma van a vízzel. A vizsgálatok eredménye és cikkünk megjelenése után napokkal, március 16-án és 17-én a Gladiolus Kft. mégis szállított be félliteres kiszerelésű Hírös ásványvizet az Országos Vérellátó Szolgálathoz – ezt az OVSZ árulta el kérdésünkre. A vérellátó ugyanakkor azt állítja, a két utolsó szállításból már nem kaptak a véradók. Előtte azonban igen:

engedélyezett időszakban kaptak ásványvizet a donorok.

Február 18. óta volt engedélye az ásványvíznek, és a vérellátó szolgálat válaszából az következik, hogy nekik csak március 18-án szólt a kormányhivatal, és akkor is csak egy részegységnél lévő ásványvizek kiadását tiltotta meg. „A kormányhivatal intézkedésével a vizsgálat időtartamára a termék felhasználását a Kecskeméti Területi Vérellátóban tiltotta meg. Az Országos Vérellátó Szolgálat a kérdés súlyának megfelelően 2020. 03. 18-án a hatósági vizsgálat lezárásáig, országosan, valamennyi egységében felfüggesztette a Hírös természetes ásványvíz kiadását emberi felhasználásra” – közölte ugyanakkor az OVSZ, hozzátéve, azóta nem használják a szóban forgó ásványvizet.

A vérellátóhoz csak februárban 33 ezer palackkal szállított a Hírös ásványvízből az OVSZ közbeszerzési tenderén nyertes Gladiolus Kft. Ebből 9054 palackkal ki is osztottak véradóknak.

„A Pseudomonas filmszerű bevonatot képez a csőhálózaton, ami lökésszerűen válik le, így előfordulhat, hogy nem minden palackban található meg” – ezt már a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal írta március 20-ai közleményében, a hatóság akkor számolt be a termékvisszahívásról. Ha nem is minden palackban található baktérium, a nagy számok törvénye alapján valószínűsíthető, hogy a vérellátóhoz került 33 ezer palack, illetve az abból donoroknak kiosztott több mint 9 ezer palack egy részében ott lehetett. Az OVSZ mindazonáltal megjegyezte, „egészségügyi panasz szerencsére nem érkezett hozzánk véradói oldalról.”

A rendőrség két ügyben is nyomoz

Volt már olyan a cégem történetében, hogy egy laboreredmény nem hozta a kívánt eredményt. Na most, ebből messzemenő következtetést levonni még nem szoktam

– ezt közölte a cégcsoport fő tulajdonosa, Bajáki Ede, amikor a kézfertőtlenítőjük körüli zűrök miatt kerestük meg még február végén. A Gladiolus sajátmárkás termékének számító kézfertőtlenítőről, a Glady-Septről akkor derítettük ki, hogy nem rendelkezik az ígért és megfelelő fertőtlenítő hatással, ezért a tiszti főorvos kivonatta a forgalomból a terméket, mivel kézfertőtlenítőként való használata „jelentős járványügyi és közegészségügyi kockázatot rejt.”

A rendőrség mindkét ügyben nyomozást indított, és arról tájékoztatta lapunkat, hogy „az ügyek egyikében a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, míg a másik ügyben a Kecskeméti Rendőrkapitányság rendelt el nyomozást a Btk. 415. paragrafusában meghatározott, rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűncselekmény gyanúja miatt.”

Megismerhettünk egy dokumentumot, amely szerint a rendőrség más miatt is nyomoz. A büntető törvénykönyv 186. paragrafusa rendelkezik az egészségügyi termék hamisításáról, tudomásunk szerint a rendőrség ezen paragrafusra hivatkozva is eljárást indított a kézfertőtlenítő ügyében. Ennek a folyománya volt a március eleji hatósági razzia a Gladiolus Kft. székhelyén.

„Tisztelettel megkérjük a sajtó munkatársait, hogy amennyiben cégcsoportunkat, annak dolgozóit, vezetőit vagy termékeit érintő írásokat terveznek publikálni, keressenek fel bennünket, hogy az esetleges félreértéseket, hibákat és tévedéseket a megjelenés előtt tisztázni tudjuk, és ne okozzanak felesleges kellemetlenségeket azoknak, akikről újságcikkeik szólnak” – ez állt azon az új honlapon, amelyet a baktériumot tartalmazó ásványvizet gyártó cég indított még márciusban. Április végén aztán elérhetetlenné tették ezt a honlapot, de az azon elhelyezett bejegyzések egy részének a tárolt változata még fellelhető, egy honlapjuk pedig hozzáférhető, és azon még hirdetik a termékek között a Hírös ásványvizet.

A kérésnek megfelelőeb három héttel ezelőtt, április 24-én ismét megkerestük kérdéseinkkel a két érintett céget, azok tulajdonosát és irányítóját, Bajáki Edét és több vezetőjüket, de azóta sem válaszoltak.

Pedig az új honlapra kitett bejegyzésükben ígérték, hogy

A Hírös- Vitál Zrt. ásványvízüzeme az első termelőegység, amely a konfliktusokkal övezett helyzet ellenére működési engedélyt tudott kapni. A gyártást fokozott hatósági ellenőrzés mellett tudtuk megkezdeni, a szokásosnál több ellenőrzési ponttal, laborvizsgálattal, valamint a legszigorúbb beszállítói auditoknak is megfelelve.

És

Tiszta szívvel állítjuk, hogy a Hírös-Vitál Zrt. palackozójából csak olyan termék került forgalomba, melynek vizsgálati eredményei a hatályos szabályozásban megállapított határértékek alatt voltak.

Azt is bizonygatták, hogy nincs baj a vérellátó szolgálathoz beszállított ásványvizükkel. Valamint hogy az ásványvíz fertőzöttségét feltáró cikk után „a víznyerő, -továbbító és -gyártó berendezések fokozott biztonsági átvizsgálása és fejlesztése megkezdődött, és az üzem várhatóan húsvét után gyárt és forgalmaz ismét ásványvizet.”

Ez azonban nem történt meg, már csak azért sem, mert a kormányhivatal tájékoztatása szerint a gyártás felfüggesztése azóta is hatályban van.



Kiemelt kép: Véradók a Magyar Vöröskereszt hajdúböszörményi véradásán 2020. április 17-én. Fotó: Czeglédi Zsolt /MTI