Veszélyes baktériumot tartalmaz a rossz kézfertőtlenítővel megbukott vállalkozó ásványvize

Egy akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálat szerint veszélyes baktérium van a Hírös ásványvízben. A cég termékéből 33 ezer palack került az Országos Vérellátó Szolgálathoz. Szerintük a vízzel nincs probléma. A gyártó cég hatalmas állami támogatást kapott bő két éve.

Veszélyes baktériumot, úgynevezett Pseudomonas aeruginosát tartalmaz a Hírös ásványvíz – derült ki a 24.hu által rendelt laboratóriumi vizsgálatból.

Ez egy új ásványvíz, amelyet a Kecskeméttől pár kilométerre fekvő Kerekegyházán található Hírös-Vitál Zrt. gyárt. Több forrás értesítette lapunkat arról, hogy gond lehet a vízzel, így bementünk egy kisboltba Kerekegyházán, ahol találtunk is sok kartonnal a szénsavasból és a mentesből is. Az innen vett áru szolgált mintául a laborvizsgálathoz.

A talált anyag kórházi fertőzéseket okozó, a gyógyszereknek nagyon ellenálló baktériumként ismert Pseudomonas aeruginosa nevű, a természetes és mesterséges környezetünkben sok helyen előforduló baktérium. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) besorolása alapján a legveszélyesebb rezisztens, az antibiotikumoknak nagyban ellenálló, tehát nehezen elpusztítható baktériumok közé tartozik.

„A szabály előírja, hogy Pseudomonas aeruginosa egyáltalán nem fordulhat elő ivóvizekben, élelmiszerekben, aminek van egy egyszerű oka, hogy ez egy opportunista kórokozó. Nem véletlenül mondják azt a higiéniai előírások, rendeletek, hogy ilyen baktériumot nem tartalmazhatnak az ivásra használt vizek. Ez a baktérium sok szervünkben tud betegséget előidézni, lényeges tulajdonsága, ami miatt vizekben gyakorta előfordul, hogy biofilmképző, tehát biológiai bevonatokat képez, és ezek a biológiai bevonatok műanyag felületeket kiválóan tudnak létrejönni” – magyarázta lapunknak Márialigeti Károly, az ELTE Mikrobiológia Tanszékének egyetemi tanára.

Mint mondta, a baktérium nem egy olyan kórokozó, amely mindenkinél betegséget okoz, de az amúgy gyengültebb immunállapotú, alapbetegséggel terhelt embereknél nagyobb az esélye annak, hogy fertőzés alakul ki miatta. Több szervben is kialakulhat fertőzés, tüdőgyulladást, szem- vagy húgyúti fertőzést is okozhat.

„Akár a vízbázis, akár a palackozó lehet a szennyezés forrása. A szennyezőtől való megszabadulás fertőtlenítéssel lehetséges, aminek a sikerességét nagyban befolyásolják a rendszerparaméterek. Például ha műanyagból van a csőrendszer, akkor az segítheti ennek a baktériumnak a szaporodását” – fogalmazott Márialigeti.

Ennek alapján logikus, hogy ahol a nagy meleget is jól tűrő baktérium megjelenik, azonnal intézkedni kell. Ilyen szuperbaktérium telepedett meg egy éve az új Videoton-focistadion ivóvízhálózatában, óriási riadalmat okozva. Öt évvel ezelőtt azonnal ki kellett vonni a forgalomból olyan ásványvizeket, amelyekben a hatóságok ezt a bacilust felfedezték.

A bontatlan, boltban vett palackozott vizet akkreditált laboratóriumban vizsgáltattuk meg, az átadásról jegyzőkönyv is készült. A Pseudomonas aeruginosa baktérium száma 7 lett a 2,5 deciliter vízben, ennek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet szerint nullának kellene lennie.

Az úgynevezett telepszám 22 Celsius-fokon, illetve 37 Celsius-fokon is a tolerálható érték (a határérték előbbinél 100, utóbbinál 20 telepképző egység 1 milliliterben) többszöröse volt. Ez önmagában kisebb gond, ez csak azt okozza, hogy nem olyan jó a víz íze és szaga, de ez is a szabvány szerinti határérték felett van bőven.

Ismertettük a vizsgálati eredményeket a Magyar Ásványvíz-, Gyümölcslé-, és Üdítőital Szövetség főtitkárával, ez alapján Bikfalvi Istvánné jelezte:

Ezt az ásványvizet a Pseudomonas aeruginosa jelenléte miatt, ezek alapján az értékek alapján forgalmazni, embereknek értékesíteni, nekik fogyasztásra felkínálni szigorúan tilos.

Mindennek ellenére a vizet boltban forgalmazták.

Lapunk megismerhetett egy másik vizsgálati eredményt is. Egy másik, szintén akkreditált laborban végezték el a tesztet, pár nappal korábbi gyártású palack vízzel, az ásványvizet pedig egy több mint 15 kilométerre fekvő település boltjában árulták. A mentes és a savas vízben is volt a veszélyes baktériumból, még több is, mint az általunk bevizsgált palackban. A telepszám is határérték felett volt. (Azért lehet eltérés a pontos értékekben, mert a vízben nem egyenletesen oszlanak el a baktériumok.) De az, hogy két különböző, nem is egymás utáni gyártási napon készült, két, egymástól messze levő boltban árult, akkreditált laboratóriumban bevizsgált ásványvíz is ilyen baktériummal fertőzött, arra utal, hogy több palackkal is súlyos probléma lehet.

Az pedig tetézi a helyzetet, hogy a cég az ásványvíz félliteres kiszereléséből az Országos Vérellátó Szolgálathoz is szállított februárban. Az OVSZ-től kapott tájékoztatás szerint közel 33 ezer félliteres palackot kaptak a múlt hónapban, ez volt az első szállítmány.

A véradás után a vért adó egy kis csomagot kap, benne ásványvízzel. Az OVSZ tavaly nyáron kötött szerződést összesen 1 millió darab, félliteres palack ásványvíz beszerzésére. A nyertes az a Gladiolus Kft. lett, amely egy cégcsoportba tartozik a Hírös ásványvizet gyártó Hírös-Vitál Zrt.-vel. A Gladiolus Kft. szállította az OVSZ-nek a Hírös ásványvizet.

Arról a Gladiolus Kft.-ről van szó, amelyről két hete derítettük ki, hogy hatástalan kézfertőtlenítőket terített az országban. A szerből került nagy intézményekhez, iskolákba, idősotthonokba, háziorvosokhoz, a MÁV-hoz, webáruházakba. A kormányhivatal megállapította, hogy a szer nem rendelkezik a tőle elvárt fertőtlenítő hatással, ezért annak kézfertőtlenítő szerként történő felhasználása jelentős járványügyi és közegészségügyi kockázatot jelent, a tisztifőorvos pedig elrendelte a szer forgalomból való kivonását.

Válaszol a vérellátó

Lapunk megkereste a vérellátó szolgálatot, amelytől azt kérdeztük, leszállították-e a vizet, volt-e gond a termékkel. Ezt a választ kaptuk:

Az ásványvíz minőségével semmilyen probléma nincs, minőségi kifogás hozzánk nem érkezett, termékvisszahívás nem történt.

A szövegből kiderül az is, hogy a termék természetes ásványvízként történő elismerését eredetileg a főváros kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának február 14-én kelt határozata tanúsítja. Az első zöld lámpa után azonban kormányhivatali fordulatok következtek:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 2020. 02. 17-ei forgalomba hozatalt megtiltó rendelkezését már másnap, 2020. 02. 18-án feloldotta és engedélyezte a termék véradók vagy mások általi további felhasználását.

Azaz a kormányhivatal valamiért egy múltán meggondolta magát a tiltásról.

Hatalmas állami támogatás, piaristák az üzleti partnerek

Az ásványvízgyártó- és -forgalmazó két cég, tehát a Hírös-Vitál és a Gladiolus fő tulajdonosa, és egyben vezető tisztségviselője Bajáki Ede. A Hírös-Vitálban tulajdonostársa a piarista rendhez köthető PBG FMC Kockázati Tőkealap, a piaristák pedig egyik tagjukat, a tartományfőnökség forrásszervezési igazgatóját, Svastits Gézát a cégbe delegálták, ő is a Hírös-Vitál igazgatósági tagja az Opten céginformációs adatbázisa szerint. (Bajáki Ede Kecskeméten piarista iskolába járt.)

A Hírös-Vitál Zrt. nevére akkor kaphatta fel a fejét először az ember, amikor bő két éve kiderült, hogy 2017-ben bő 7 milliárd forintos állami támogatást kapott a cég a kerekegyházi telepén élelmiszeripari feldolgozóüzem építésére. Ezzel az egyedi kormánydöntéssel odaítélt dotációval még Mészáros Lőrinc keményítőgyárának támogatását is megelőzték.

Megkerestük a két kormányhivatalt, hogy ki és mikor adott engedélyt a Hírös ásványvíz forgalomba hozatalára, bevizsgálták-e egyáltalán az ásványvizet, egyelőre nem kaptunk választ.

Kerestük a Hírös-Vitált és a Gladiolust is, ám cikkünk megjelenéséig a cégek sem reagáltak.

