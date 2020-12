Ezért nem lesz olcsóbb a bejglibe való dió

Ha karácsony, akkor bejgli, ha bejglisütés, akkor ahhoz dió és mák is kell. Olvasónk panaszkodott, hogy nagyon drága mindkettő. Ezer forintért tudott venni negyed kiló diót a karácsonyi sütéshez.

A héten 3980 forint volt egy kilogramm dió az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint a vizsgált két budapesti piacon (Fehérvári úti és Vámház körúti), míg tavaly ilyenkor még 500 forinttal kevesebbért mérték a bejglibe valót. Ez majdnem 15 százalékos áremelkedés. De miért drágult ennyire a dió, ami már tavaly sem volt éppen olcsó?

Mint a FruitVeb ügyvezető igazgatójától, Hunyadi Istvántól megtudtuk, elsősorban a tavaszi fagyok miatt lett gyenge az idei termés, jó ha a szokásos átlagos mennyiség felét takarították be, 3,5-4 tonnányit. Rákérdeztünk, mi a helyzet a kártevőkkel, köztük a dióburok-fúróléggyel, amely miatt azt mondják, eltűnhet a dió Magyarországról. A szakember szerint az is probléma, de főleg a „háztáji”, út menti diófákat sújtja, ahol nem permeteznek rendszeresen.

Az üzemi termelésben úgy-ahogy meg tudják védeni a kártevőkkel szemben a diót. Idén egyes helyeken az volt a baj, hogy a fagy miatt nem is volt mit megvédeni. A minőségi dió nagyja amúgy üzemi termelésből származik, de a pontos arányokról nincs információ. Az biztos, hogy például az áruházak polcain üzemi termelésből származó diót tudunk venni – tette hozzá.

Nem valószínű, hogy az ünnepekre lesz olcsóbb dió

Kíváncsiak voltunk, van-e arra esély, hogy valahonnan, ahol nem voltak fagyok, és jó termés volt, bejöhessen még gyorsan nagyobb mennyiségű dió, és ez valamennyire lenyomja az árakat, akár még az ünnepek előtt-alatt. Kiderült, elvi lehetőség van rá. De hogy tényleg lesz-e belőle valami, az erősen kétséges.

Kalifornia a világ egyik legnagyobb diótermelője. És mivel az Egyesült Államok és Kína most kereskedelmi vitában áll egymással, a kínaiak nem veszik meg az USA-ból a szokásos diómennyiséget, így az amerikai termelők máshol próbálnak értékesíteni. A szakember úgy tudja, az európai kikötőkbe már érkezett az egyébként a mienknél olcsóbban megtermelt amerikai dióból, de hogy az ünnepekig ide fog-e érni hozzánk, azt nem tudni. Ahogy azt sem, hogy ha érkezik, akkor lehet-e árletörő hatása.

Nyilván a kereskedelem sem fog rögtön úgy reagálni, hogy leengedi az árat, ha egyébként 4 ezer forintért is megveszik az emberek a dió kilóját

– tette hozzá.

Drasztikus áresésre akkor se számítsunk, ha jövőre rekordtermés lenne

Hunyadi István szerint abban sem igen bízhatunk, hogy ha jövő tavasszal nem lesz fagy, akkor olcsóbb lesz a dió. Ugyanis a kertészeti termelés emelkedő költségei (például a tápanyag-utánpótlás, növényvédő szerek, gépek, munkaerő, stb.) nem azonnal jelennek meg az árakban, hanem némi átmenettel, mert mint fogalmazott, „próbálnak a termelők kitartani”.

Az utóbbi években minden termelési költség jelentősen emelkedett, és ezek lassan be kell hogy épüljenek az árakba. Emiatt mondta, hogyha rekord termésünk lenne jövőre, mondjuk 10-11 ezer tonna, akkor sem lesz 2000 forint egy kiló dió a piacon. Megemlítette, vannak olyan ültetvények (kb. ezer hektár), amelyek még nem teremnek, hamarosan fognak, tehát a megtermelt mennyiség ilyen úton is növekedhet. De drasztikus árcsökkenésre szerinte összességében akkor sem lehet számítani, a termelési költségek miatt, amiket ki kell tudni termelni. Ezt szerinte tudomásul kell venni, ugyanúgy, ahogy a többi terméknél is.

A mák nem drágult tavalyhoz képest

Ha már bejgli, a mákos is nagy kedvenc. Olvasónk 500 forintért vett 20 dekát, amit szintén soknak tart. Megnéztük a mák árát mi is, és azt találtuk, hogy az gyakorlatilag nem változott éves szinten, az AKI adatai szerint a Fehérvári úton tavaly és idén is 2500 forint volt, a Vámház körúti piacon pedig 2000, illetve 1980 forint.