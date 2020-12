Azonnali hatállyal felmondott a Dunaferr a szakszervezeti vezetőknek

Nem engedik be a Dunaferr területére a szakszervezetet és a vezetőséget

Forrósodik a helyzet a Dunaferrnél. Két óra előtt nem sokkal jött ki a vállalat belső információs rendszerén egy, a dolgozóknak címzett közlemény, amelyben „ukrán hordák zsákmányra éhes támadását” emlegeti az orosz-magyar vezetés. Vagyis Tankhlievich Evgeny (akinek az e-cégjegyzék szerint idén szeptember 30-án lejárt a cégvezetői mandátuma) és a mögötte álló magyar vezetők. Ebben a közleményben szerepel az is, hogy a Dunaferr DV Vasas szakszervezeti Szövetség választott tisztségviselőinek azonnali hatállyal felmondott a munkáltató azért, mert szerinte a szakszervezet az ukrán hordákat támogatja – tudtuk meg a helyszínen lévő Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökétől, László Zoltántól.

A később birtokunkba került levélben azt is közli Tankhlievich Evgeny (aláírása szerint változatlanul legfőbb- általános vezérigazgató-helyettes), hogy a belépési korlátozásokra azért volt szükség, mert a Dunaferrt jogtalanul elfoglalni akaró horda, a törvényes működés helyreállítását akadályozni kívánó személyek megkíséreltek volna jogtalanul behatolni a cég területére.

Mint írtuk, az új igazgatótanácsi és felügyelő bizottsági tagokat (ukrán és magyar személyeket) már kinevezte Tatyana Taruta igazgatótanácsi tag, akinek a cégbejegyzés szerint érvényes a tisztsége. Ezen új tisztségviselők cégbírósági bejegyzése folyamatban van. Tankhlievich levele szerint viszont ők is kérelemmel fordultak a cégbírósághoz, azért, hogy a korábbi orosz igazgatósági tagok kerüljenek ismét döntési pozícióba. Ezt akarja szerinte megakadályozni az ukrán horda, a vírushelyzetet kihasználva Tatyana Taruta embereit akarva kizárólagos döntési pozícióba juttatni. Tankhlievich azt is hozzátette, minden jogi eszközt igénybe fognak venni. Az orosz és az ukrán vezetők (vagy vezetőjelöltek) is azt mondják egyébként, hogy csakis ők szolgálnák a Dunaferr javát, a másik fél nem. Egymással pedig úgy tűnik, nem kooperálnak.

Tankhlievich a közleményben nyugtatja még a dolgozókat, hogy a vállalat vezetői továbbra is a helyükön vannak, végzik a munkájukat.

Annyit sikerült még megtudnunk, hogy 11 óra körül kikapcsolta a Dunaferr a kapun kívül rekedt, és munkájukat elvesztett szakszervezeti vezetők céges telefonjait. Azóta is kint toporognak. Megpróbáltak bemenni, de útjukat állták. A dolgozók közül is időről időre összegyűlnek jó páran a szakszervezet körül, műszakkezdés előtt és után.

Úgy tudjuk, egy óra körül a szakszervezet elnöksége megpróbált bejutni a hr-igazgatóhoz, dr. Sevcsik Mónikához, ezért megkérték az őröket, szóljanak fel neki telefonon. A vezető azonban nem fogadta a hajnali hat óta a helyszínen lévő embereket.

A rendőrök folyamatosan cirkálnak, felügyelik az eseményeket.

Kiemelt kép: Középen Molnár László a helyi szakszervezet – Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetség – elnöke, Hegedűs László alelnök (b) és Győri Gábor alelnök (j)