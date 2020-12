A változás szele: Az energetikai korszerűsítés lehet a költségcsökkentés kulcsa (x)

Az világ és a vállalati környezet folyamatos változása mellett az új energetikai megoldások terjedése is minden üzleti szektorra hatást gyakorol.

A 2020. évet végig kísérő pandémia miatt még égetőbb lett a költségkímélő megoldások keresése. Sok esetben a cégek rövidített műszakokkal, csökkentett létszámmal vagy ideiglenes leállással vészelték át a nehezebb időszakokat, minden lehetőséget kihasználva, hogy a munkahelyeket hosszútávon megőrizzék. A költségek visszaszorításának egyik hatékony módja lehet az energetikai megoldások átgondolása, amelyhez az E.ON szakemberei nyújtanak teljes körű szolgáltatást a felméréstől a karbantartáson át az üzemeltetésig.

Legyen szó a nemrég átadott győri Audi napelemparkról (mely az E.ON vállalatcsoportba tartozó társaság által kivitelezett és amely most Európa legnagyobb ilyen tetőre szerelt létesítménye) –, egy szálloda fűtésrendszerének korszerűsítéséről, vagy egy bevásárlóközpont megújulásáról és üzemeltetéséről, a korszerű energetikai megoldások hosszú távon a költségek csökkenéséhez vezetnek. Az állásidővel járó kiesés csökkentése, az eszközök védelme, az energiaoptimalizálás mind olyan kérdések, amelyek nagy eséllyel fontos szerepet kaphatnak majd az üzleti tervezés során. Az energetikai korszerűsítés a költségek visszaszorításához ma már kikerülhetetlen tényező, hiszen hosszútávon nem csak a számláinkon spórolhatunk, de a gördülékeny, zavartalan működéssel biztosíthatjuk a folyamatos gyártást és a bevételek realizálódását.

A magas energiaszámlán kívül, vagy azzal együtt a fenntarthatóság kérdése is fontos érv lehet a korszerűsítés mellett. Ma már jogszabályok is előírják a vállalatok környezettudatos működését, valamint a felhasználók is egyre jobban igénylik a zöld megoldásokat. Az E.ON szakemberei folyamatosan fejlesztik az energiahatékonyság elérésének új, intelligens módszereit azzal a céllal, hogy az ügyfelek energiafolyamatai – vállalkozásaik sikeresebb működése mellett – megfeleljenek az előírásoknak, figyelembe véve a bolygó fenntarthatóbb jövőjét is.

Az energetikai szolgáltatásokra vonatkozó ajánlat, amelyet az E.ON készít, nem csak egy összeg, hiszen az energiacég munkatársai A-Z-ig átvizsgálják a cégek energetikai tényezőit: előzetes felmérést követően vállalják a cég energetikai rendszereinek korszerűsítését, teljes körű műszaki üzemeltetését, valamint a működéshez szükséges műszaki háttérszolgáltatások ellátását is, mindezt modern technológiák használatával, egyedi igényekre szabják. A tervezéstől, a fizikai megvalósításon át az üzemeltetésig minden fázisban együtt dolgoznak az ügyfelekkel, hiszen tudják, az adatok mögött egyedülálló folyamatok, történetek rejtőznek, így elengedhetetlen a megrendelő tudása a megfelelő megoldások megtalálásához.

