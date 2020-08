Devizahitelt vesz fel a kormány

A magyar állam újra kilépett a devizakötvény-piacra, és megkezdte egy japán jenben jegyzett államkötvény-értékesítés előkészületeit, napokon belül felveheti a devizahitelt a kormány – derül ki a Portfolio.hu cikkéből.

A magyar állam nagyon rá van szorulva a külföldi finanszírozásra, hiszen nemrég vallotta be a kormány, hogy az idei államháztartási hiány elszáll, az ígért sokszorosa lesz. (Az évet még 1 százalék körüli hiánycéllal indította a kormány, most már 7-9 százalékot mond a GDP arányában.) Ezt meg kell finanszíroztatni, állampapírt kell kibocsátani – ez fog történni most is, a kormány által oly sokat szapult devizahitelt fogja felvenni a magyar állam.

Tavasszal már egyszer vett fel, 3,5 milliárd euró, azaz több mint 1000 milliárd forint értékben devizahitelt a magyar állam.

Kiemelt kép: Budapest, 2017. január 23. Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Lámfalussy-konferencián a budapesti Marriott hotelben 2017. január 23-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd