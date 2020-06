Péntekre hatalmas esőt jósolnak

Ma a fátyol- és gomolyfelhők mellett több-kevesebb napsütés várható, az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés az ország északkeleti harmadán (Észak-Alföld, Északi-középhegység, Budapest tágabb környezete) valószínű. A Dunától keletre többfelé, másutt helyenként alakul ki zápor, zivatar – írja a Kiderül.hu. Jégeső is lehet. Többfelé megerősödik, nyugaton néhol viharossá fokozódik a déli, délnyugati szél. Emellett zivatarokban is előfordulhat átmenetileg viharos széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul, de északkeleten néhol 19, 21 fok is lehet. Késő estére 15 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Pénteken aztán óriási eső lesz az ország nagy részén. Az előrejelzés szerint akár 16 mm is eshet.

Akkor a néhány órás napsütés mellett többnyire erősen felhős lesz az ég. Sokfelé várható zápor, zivatar, majd eső is. A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik, majd délután a Kisalföldön északnyugatira fordul, megerősödik, majd mindenütt mérséklődik a légmozgás. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 27 fok között alakul.

Aztán hétfőn újra kiadós esőre van kilátás.

Kiemelt kép: A hirtelen lezúduló esõ miatt összegyûlt vízben áll egy férfi a debreceni Benczúr Gyula utcában 2019. július 27-én. MTI/Czeglédi Zsolt