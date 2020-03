Azért építik át a balesetveszélyes csúszdákat, hogy „még komfortosabbak” legyenek

Számtalan sérülést, köztük több komoly balesetet is okoztak azok a csúszdák Budapesten a XVI. kerületben található Reformátorok terén, amelyeket az önkormányzati választások előtt két nappal adott át a kerület – azóta újraválasztott – polgármestere két másik fideszes politikus jelenlétében. Utána egyszer már lezárták azokat, átépítették, de a sérülések nem szűntek meg, idén is több gyerek így járt. Az önkormányzatot sokáig nem zavarták a fejlemények, aztán miután két komoly idei balesetről számoltunk be, eldöntötték, hogy újra, immáron másodszor átépíttetik azokat.

Ez volt két hete. De nem záratták le a balesetveszélyes csúszdákat.

Hiába kérdeztünk rá azóta háromszor, hogy miért nem, levelünket látta Kovács Péter polgármester (aki eddig jól sikerült beruházásként emlegette a csúszdákat is magába foglaló játszóteret) és a kerület jegyzője is, nem válaszoltak.

Az önkormányzat ellenzéki képviselői rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezték, el kívánták érni, hogy egyrészt azonnal zárják le a csúszdákat, másrészt pedig független szakértő vizsgálja ki az egészet. Az ülést tíz nappal ezelőtt hívatták össze az ellenzéki képviselők. Tegnap erre sort is kerítettek az önkormányzatnál, és láss csodát, egy nappal korábban az önkormányzat lezáratta a csúszdákat.

Az önkormányzat hivatalos oldalán elárulja, hogy március 3-ától indul a második átépítés. És hogy mi a célja annak? Az, hogy

a csúszdák használata még komfortosabb legyen

– fogalmaz az önkormányzat.

Szülők háborognak a megfogalmazás miatt, sokan átlátnak a szitán, mondván, az önkormányzat még véletlenül sem akarja elismerni, hogy azok balesetveszélyesek, ezért inkább a komfortosabbá tétel kifejezést használja.

A kínos kifejezések kerülését talán magyarázza az, hogy rendőrségi nyomozás zajlik – több mint 4 hónapja immár -, a rendőrség eddig nem tudta megállapítani, hibásak-e a csúszdák, illetve ki a felelős a balesetek, sérülések miatt. Ebből szempontból ha valaki felvállalná azt, hogy balesethez vezetnek a csúszdák, mert rosszul vannak megcsinálva, annak a nyomozás szempontjából lenne jelentősége.

Március 3-án elkezdődött és várhatóan egy hónapon belül be is fejeződik a csúszdák átépítése a Reformátorok terén lévő… Közzétette: Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat – 2020. március 4., szerda

Kiemelt kép: a balesetveszélyes csúszdák a Reformátorok terén Budapest XVI. kerületében. Egyszer, 2019. október közepén már lezárták és átépítették, képünk akkor készült. Hiába. Azóta is sérüléseket okoztak a csúszdák. Most, 2020 márciusában újra átépítik. Fotó: Sopronyi Gyula/24.hu