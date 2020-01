Csányi Sándorék eladhatják az OTP szlovák leányát

Több konkurens bankkal is tárgyalásokat folytat az OTP szlovákiai leányvállalatának eladásáról – közölte az MTI-vel az OTP Banka Slovensko sajtóosztálya csütörtökön. Arról, hogy az OTP szlovákiai leányvállalata eladásra kerülhet, először tavaly ősszel írt a pozsonyi sajtó. A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség szerdán azt jelentette, hogy az OTP 2020 tavaszáig kivonul a szlovák piacról, mert piaci részesedését nem tudta 3 százalék fölé emelni.

Az OTP Bank Nyrt. 2002-ben vált a szlovák leányvállalat többségi tulajdonosává, jelenleg részvényeinek 99,44 százalékát birtokolja, a fennmaradó tulajdonrész kisrészvényesek tulajdonában van. A leányvállalat központja Pozsony, a pénzintézet Szlovákiában 62 kirendeltséggel rendelkezik.

A magyar OTP anyavállalat jelenleg 12 közép- és kelet-európai országban van jelen, többek közt Szerbiában, Bulgáriában, Moldáviában, Romániában, Montenegróban, Albániában, Horvátországban, Ukrajnában, és Oroszországban is. A pénzintézet szerdán jelentette be, hogy lezárta szlovén SKB Bank felvásárlását, és ezzel a szlovén piacon is megjelent. A pénzintézetnek közel 40 ezer alkalmazottja és 20 millió ügyfele van.

Kiemelt kép: Járókelők a szlovákiai Fülek városközpontjában, a Biskupická utcában. Középen az OTP Bank Nyrt. bankfiókja látható. MTI Fotó: Komka Péter