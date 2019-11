Mészároséké lehet a még megmaradt balatoni szabadpart egy része

A nagycsaládosoknak megteszi a lepusztult szálloda és a paraván mögötti ebéd is

Lépésről lépésre, módszeresen szorítanák ki teljesen a Club Aliga területéről az embereket, ez látszik azokból az új partvonaltervekből is, amit 43 balatoni település mellett október 28-án Balatonvilágos Önkormányzata is megkapott — írja az Index. A Club Aliga Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó, Orbán Viktor miniszterelnök barátjának közvetett érdekeltségébe tartozik. Az egykori felcsúti gázszerelő a 100 leggazdagabb című kiadvány szerint 296 milliárd forintos vagyonnal a második leggazdagabb magyar. Friss hírek szerint azonban Mészáros még Csányi Sándor OTP-vezérnél is sokkal tehetősebb lehet.

Az Index szerint érdekes, hogy az említett terveket éppen az önkrományzati választok után adták át az önkormányzatoknak és alig két hetet adtak arra, hogy a sokszor teljesen laikus képviselő testületek döntsenek a Balaton-partvonal rendezési tervéről. Bukovszki András, az Aligai Fürdőegyesület elnökhelyettese a lapnak azt mondta:

Nyilvánvalóan arra játszottak, hogy az épp hogy megalakuló testületeknek ne legyen idejük átvizsgálni az új tervezetet, hanem igent mondjanak rá.

Bukovszki szerint a tervezet Balatonvilágos érdekeivel totálisan ellentétes, ebben a formájában pedig tárgyalásra is alkalmatlan. És nem csak azért, mert a tervek nem minden esetben tükrözik a valóságos állapotokat, hanem mert az is világosan látszik, mely területeket akarják a jövőben teljesen kisajátítani.

Az új tervek alapján ugyanis az egykori pártüdülő területén lévő, önkormányzati tulajdonban lévő telek elől egy 95 méteres, a Club Aliga közvetlen szomszédságában álló volt Volán szálló elől pedig egy 105 méteres parti sétányt vennének el. Ezzel 200 méter szabad parti sétány szűnne meg, úgy, hogy annak pótlásáról egy szó sem esik a dokumentumban.

A tervben a mólóra vezető – a gyalogos forgalom elől egyébként el nem zárható – út sem látszik, sőt már a mólót is úgynevezett belterületbe sorolták. Bukovszki szerint azért, mert így később könnyebb lesz magántulajdonná tenni. A jelenleg hatályos rendelet egyébként a Club Aliga területén önkormányzati elővásárlási joggal terhelt közterületeket jelöl ki, a megküldött tervezetben erre már utalás sincs – mondta Bukovszki, ezért az elnökhelyettes szerint az új tervezet nem szól másról, mint hogy a jogszabályok segítségével véglegesen kiszorítsák a volt pártüdülő területéről a helyi lakosokat és strandolókat.

