Valakinek mosógépre, valakinek új autóra van szüksége

Alapvetően kétféle ember létezik: vannak, akik élményekre, vannak, akik inkább tartós dolgokra szeretnek költeni. Az viszont közös a két csoportban, hogy mindenkivel előfordult már, hogy éppen nincs elég megtakarítása vágyai eléréséhez. Vagy nem is vágyról, hanem szükségletről van szó. Ilyenkor ésszerű választás lehet a szabad felhasználású személyi kölcsön – de persze nem minden esetben.

„Alapvetően spórolni szoktam a komolyabb kiadásokra, mert kölcsönkérni kifejezetten utálok” – mondta Anti, amikor arról beszélgettünk, hogy mi volt az utolsó nagyobb dolog, amire sok pénzt költött. Nemrég viszont tönkrement az autója ami nélkül nem tud dolgozni – ráadásul plusz terhet jelent, hogy épp egy lakásfelújítás kellős közepén vannak –, úgyhogy áthidaló megoldásként személyi kölcsönt vett fel, amiből sikerült egy használtautót vásárolnia, és még jutott belőle a felújításhoz szükséges dolgokra is.

Ilyen „vészhelyzetek” bárkivel előfordulhatnak, ha a megtakarításait éppen felélte. Mindenki ismeri Murphy törvényét: „Ami elromolhat, az el is romlik”. És mintha egyszerre szeretne elromlani a hűtő, a mosógép, a kazán, a bojler: tiszta gépek lázadása, mintha a hátunk mögött összebeszélnének a tárgyaink. Ha pedig beüt a krach, akkor lehet az ember bármilyen előrelátó, simán kimerülhetnek pénzügyi tartalékai. Nálunk is egyszerre adta meg magát a hűtő és a mosógép, éppen egy héttel azután, hogy hazajöttünk a nyaralásból. Mivel nem rendelkeztünk éppen megfelelő összegű megtakarítással, nem volt kérdés, hogy személyi kölcsönt veszünk igénybe, ami jól tervezhető, szabadon felhasználható és kiszámítható, így egyszerűen be tudtuk építeni a havi törlesztőrészleteket a kiadásainkba.

Ehhez hasonló esetekben az áruhiteleket is érdemes megnézni az áruházakban, de Csaba barátom a személyi kölcsönt jobban szereti, ha hirtelen szüksége van egy nagyobb összegre: „éppen előléptettek nyár elején, úgyhogy igényeltünk a feleségemmel egy nagyobb összegű személyi kölcsönt, hogy végre kicseréljük a lakásunk ablakait” – mesélte Csaba, aki a személyi kölcsön kiszámítható részleteit a fizetéséből már könnyebben kifizeti.