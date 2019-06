Mi lenne, ha többet nem kéne boltban venned a tampont?

Nem vették fel történésznek, jobban nem is sülhetett volna el

A UPC Business Tuning Show különdíjasa lett idén az Innovativy Kft. Periodbox nevű előfizetéses szolgáltatása, ami a PMS-től (menstruáció előtti tünet együttes) szenvedő, nehezebb napjaikat élő nőknek jelenthet egy kis segítséget. A teljesen reális alapkoncepció ugyanis az, hogy az éppen menstruáció előtt álló, vagy első-második napját taposó nő nem akar drogériába rohangálni tamponokért, ha nem muszáj, ráadásul a hangulati hullámvölgyek alatt egy kis kényeztetés is jól jön neki – a Periodbox mindkét szituációra ajánl megoldást.

Ha belegondolunk, mi kell egy ösztrogén- és progeszteronhiányban szenvedő, éppen a menstruációja előtt álló nőnek, akkor két dolog ugrik be azonnal: ízlésének megfelelő tampon vagy betét, valamint egy kis kényeztetés, hogy könnyebb legyen átvészelni a jelentős hangulatingadozással is járó napokat. A Periodbox dobozaiban mindkettőt megtaláljuk, plusz előny, hogy házhoz is jön a csomagocska, így tényleg ki se kell tenni a lábunkat a lakásból, ha nem akarjuk.

A Periodbox egy előfizetéses szolgáltatás, ha valaki egyszer kifizeti a díjat, a csomag minden hónapban, az előre meghatározott napon megérkezik a szállítási címre. Itthon ez nem egy megszokott vásárlási módszer, de külföldön már jól működik

– mondta el a 24.hu-nak Hudák Tibor, a Periodbox társalapítója.

Ezért olyan kényelmes a termék, megkönnyíti a hölgyek életét a menstruáció időszaka alatt, hiszen nem kell kimozdulniuk a nehéz napokon, hogy a szükséges termékeket megkapják.

Itthon az ehhez hasonló előfizetéses szolgáltatások még gyerekcipőben járnak, külföldön viszont külön ebben a témában is többféle terméket találhatunk, amelyek a legszükségesebb termékektől kezdve a teljes luxus csomagokig mindenféle lehetőséget kínálnak annak, aki tényleg nem akar minden hónapban a női termékek bevásárlásával foglalkozni.

A Periodbox az első ilyen itthoni szolgáltatás, és rögtön két csomagot is kínál az előfizetőknek: a nagyobb 7990 forintba, a kisebb pedig 4990 forintba kerül. Mindegyik nagyjából ugyanolyan termékeket tartalmaz: higiéniai termékeket, nedves törlőkendőt, testápoló termékeket, édességeket, és egyéb, változó termékeket még mellé – persze a drágább változatban alapvetően több termék van, mint az olcsóbban. Mindegyik kategóriás Periodboxba a legszükségesebbek mellett minden hónapban belecsempésznek egy kis meglepetést is, ami könnyebbé teszi azokat a bizonyos piros betűs napokat.

„Az előfizetés az első megrendeléstől él, és egészen addig tart, amíg valaki vissza nem vonja az előfizetését. Minden hónap harmincadik napján automatikusan levonjuk a havi összeget a számláról, így ezzel sem kell foglalkoznia az előfizetőnek” – magyarázta Hudák.

A terméket 2019 februárjában dobták piacra, de már most megkapta a UPC Business Tuning Show 2019 egyik különdíját. Az ezzel járó összeget a Periodbox fejlesztésére kívánják költeni. „A digitalizáció nagyon fontos számunkra, hiszen az előfizetőinket csak online tudjuk elérni, az egész szolgáltatás a weben keresztül zajlik. Éppen ezért a weboldalunk fejlesztésére fogunk a közeljövőben koncentrálni” – mondta Hudák. „Egy hatékony és újszerű webes alkalmazás kifejlesztésében gondolkozunk, hiszen itthon nem egy bevett szokás ehhez hasonló termékekre előfizetni, egy ügyes weboldal nagyon fellendítheti az üzletet. Ezek a rövid távú, legfontosabb céljaink. A hosszú távú célok között pedig szerepel majd egy mobilos alkalmazás lefejlesztése is, de először szeretnénk a webes felülettel foglalkozni.”

A Periodbox garanciát is vállal arra, ha valaki nem elégedett a termékkel: ha az első doboz csalódást okoz az előfizetőnek, visszaküldheti azt, és visszakapja a rá elköltött pénzt is.

A csomagok egyelőre még limitált mennyiségben állnak rendelkezésre, de ahogy nő az előfizetői kör, úgy növekszik majd vele a Periodbox is – ehhez pedig a UPC elismerése nagyban hozzájárulhat.