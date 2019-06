Nesze neked rezsicsökkentés, dupla szemétdíjat kaptak a kazincbarcikaiak

Miért bízták egy kis nyírségi kft.-re, hogy szedje be a szemétdíjat az egész országban?

Úgy tűnik, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) számlázási rendszere továbbra sem naprakész, vagy hibátlan. És nincsenek válaszok, ha a szemétszámla késve érkezik, vagy nem a megszokott összegben – a nemzeti kukaholdingról leperegnek a reklamációk. Pedig már tavaly szeptemberben megírtuk az áldatlan állapotokat: olyan súlyos volt a helyzet, hogy a cégnél azt sem tudták megállapítani, pontosan hány milliárd forint veszteséget termelt egy év alatt, a számlázórendszerének precizitására pedig jellemző, hogy néha százezres tételekben mennek ki hibás számlák:

Annak volt igaza, aki nem fizette be a dupla díjat

Kazincbarcikán még tavaly novemberben 100 százalékkal megemelt szemétdíj számlákat kézbesített a postás, többek között olvasónknak, és még jó néhány szomszédjának, ismerősének. A korábban megszokott 5729 forint helyett 11 458 forint befizetendő szerepelt a számlákon.

Mint kiderült, nem a rezsicsökkentett tarifa duplázódott meg. A kétszeres összeg onnan eredt, hogy negyedévre 13 helyett 26 ürítést számlázott a nemzeti kukaholding. Csakhogy hozzájuk továbbra is csak hetente egyszer érkezett a kukásautó, nem kétszer. Úgy tűnik továbbá, hogy az NHKV-nál tavaly év végére sem sikerült megszüntetni a lemaradást a számlázásban, mert novemberben a 2018 első negyedévi fizetnivalóról küldtek értesítést, a dupla díjjal.

A Kazincbarcikával foglalkozó közösségi oldalakon is sokan panaszkodtak a számlákra. Azonban a bejegyzésekből az is kiderült, hogy volt, aki a régi összegről kapott számlát, mások duplázottat, megint másoknál még 100 százaléknál is nagyobb volt az emelés.

Mindezekről, és az okokról megkérdeztük még novemberben az NKHV-t, majd ötször sürgettük a választ, ami végül április végén érkezett meg. Idézzük:

Az Ön által ismertetett olvasói jelzés tartalma konkrét adatok hiányában nem ellenőrizhető. Az érintettnek javasoljuk, hogy bejelentésével keresse fel ügyfélszolgálatunkat, ahol munkatársaink készséggel segítenek.

Nos olvasónk éppenséggel megkereste őket, panaszt tett, telefonált többször az NHKV-nak, emailt is írt, de mint fogalmazott, értelmes válasz nem érkezett sehonnan. Felháborította, hogy ennyire semmibe veszik.

Már rég lefutott ügy

Az NHKV válasza minket azért lepett meg, mert azt sugallta, mintha egyedi esetről lenne szó, mintha a számlázás nem egységes gyakorlat lenne náluk. Abból indultunk ugyanis ki, hogy ha egységes a gyakorlat, akkor nem fordulhat elő, hogy olvasónk és még jó páran a dupla összegről kapnak számlát, míg másokkal a szokásos díjat fizettetik ugyanazért a szolgáltatásért.

Április végén visszakérdeztünk hát, és azt is tudakoltuk, mit tegyen, aki hasonló számlát kapott, befizesse-e, vagy sem. Válasz azonban nem érkezett. Így azt sem tudtuk meg, hogy az egész már rég lefutott ügy, hiszen az NHKV egy szóval sem jelezte, hogy már javították a hibát. Ez úgy derült ki, hogy olvasónkat kerestük meg ismét.

Ő nem fizette ki a megemelt számlát, de tud olyanokról, akik igen. Az idő olvasónkat igazolta. Az NHKV végül január végén stornózta a dupla összegű számlát, és kiküldte a 2018-asokat, egyszerre az egész évit, négy hónapra elosztva a befizetési határidőt. Az utolsó számlát májusban kellett befizetni. 2019-re az első negyedévre nemrég küldték a számlát, jó összeggel.

