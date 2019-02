Kósa régi embere keres Kósa új korcsolyacsarnokán

1,4 milliárd forintot fizetnek a 43 milliárdosra tervezett Nemzeti Korcsolyázó Központ műszaki ellenőri és mérnöki tanácsadói feladatainak elvégzéséért. Az egyik haszonhonhúzó vállalkozás Kósa Lajos, a korcsolyaszövetség elnökének korábbi munkatársáé.

Pacza József legalább 10 éven át dolgozott együtt Kósa Lajossal a debreceni önkormányzatban, bizalmi pozícióban.

Újabb milliárdos lépéssel haladt előre a Kósa Lajos által menedzselt Nemzeti Korcsolyázóközpont kivitelezése: 1,4 milliárd forintot visz el csak a műszaki ellenőrzés és mérnöki tanácsadás.

A nyertes cég alvállakozóként alkalmazza Pacza József cégét.

Csendes, visszahúzódó ember, nem barátkozó típus – ezekkel a szavakkal írták le a debreceni önkormányzat ügyeire rálátó forrásaink Pacza Józsefet, aki városfejlesztési osztályvezetőként hosszú éveken át felelt a Kósa Lajos vezette debreceni önkormányzat műszaki beruházásainak ellenőrzéséért. A műszaki ellenőrök felelőssége óriási: többek között ők igazolják, hogy egy beruházás bekerülési és kivitelezési költségei reálisak, ők ügyelnek arra, hogy túlárazás még véletlenül se forduljon elő. Pacza József és egykori főnöke, Kósa Lajos útjai ismét keresztezték egymást, ezúttal azonban nem Hajdú-Bihar megyében, hanem a fővárosban, a Millenáris Velodromnál, illetve a Kisstadionnál. Itt épül ugyanis az előzetes becslések szerint 43 milliárd forintos Nemzeti Korcsolyázóközpont.

A Kósa Lajos által menedzselt megaberuházás milliárdos léptekkel halad. A fideszes politikus a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke is, ő vezette a tervpályázatokat elbíráló bizottságot, és még 2017 decemberében jelentette be, hogy a Bord Építészstúdió fogja megtervezni a központot. Néhány hónap múlva az is kiderült, hogy az óriásprojektből csak a tervezés 2,3 milliárd forintba kerül.

A beruházás újabb állomáshoz ért, közbeszerzési eljárásban kerestek vállalkozást az építkezés mérnöki tanácsadói és műszaki ellenőri feladatainak ellátására. A projektet a Nemzeti Sportközpontokkal korábban is együtt dolgozó Főber Zrt. és az Újlak Mérnökiroda Kft. nyerte el nettó 1,47 milliárd forintért (az eljárásról szóló összegzést pdf-ben itt találja). Alvállakozóként, illetve erőforrást nyújtó szervezetként az Óbuda-Újlak Zrt.-t, Tradíció’92 Kft.-t, a Kem-Ber Kft.-t és az Óbuda Építész Stúdió Kft.-t. jelölték meg.

Az alvállalkozók mindegyike részt vett már közpénzes munkában:

az Óbuda-Újlak 1,6 milliárdért vállalta el a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság mérnöki feladatait,

a Tradíció’92 Kft. készített költségbecslést a Ludovika Campus beruházáshoz, 19,2 millió forintért pedig a Liget Projektben dolgoztak,

az Óbuda Építész Stúdió Kft. nyerte meg az NKE Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ tervpályázatát.

Egy kicsit kilóg a sorból a Kem-Ber Kft., ami ugyan eddig is jól szerepelt a közbeszerzéseken, de inkább Hajdú-Bihar megyében, illetve Debrecenben volt aktív. A cég 2015 áprilisában került Pacza József tulajdonába, de korábban az üzletember egy másik cége és a Kem-Ber útjai össze-összefutottak. Papírforma szerint versenytársakként:

2012-ben a debreceni Nagyerdei Stadion rekonstrukciójának projektmenedzsment feladatait Pacza József cége, az Első Mérnöki Iroda Beruházó Kft. nyerte el, A munkáért későbbi vállalkozásával, a Kem-Ber Kft.-vel versengett (és ajánlatot adott be még a szegedi Csomiber Kft. is).

2014-ben ismét nem tudták elkerülni egymást: az Intermodális Közösségi Közlekedési Központ létrehozásához szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának ellenőrzési feladatait az Első Mérnöki Iroda Beruházó Kft. vitte el 22,1 millió forintért, de Pacza István cégének ismét a Kem-Ber Kft.-vel kellett megküzdenie (a budapesti MHV-Cosinus Kft. mellett).

Szegedi kitérő, fideszes hátszéllel Pacza József 2010 decemberében az önkormányzati tulajdonú Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója lett. A Délmagyar cikke szerint a Fidesz–KDNP és a Jobbik több önkormányzati tulajdonú szegedi gazdasági társaság vezetőjét is leváltotta, a Szeged Pólus Kft. élére Pacza Józsefet helyezték. 2014-ben a megváltozott összetételű testület leváltotta.

Pacza Józsefről a debreceni vagy.hu írta meg, hogy hosszú évekig befolyásos pozíciókat töltött be a debreceni önkormányzatnál: 1989 és 2003 között városfejlesztési főosztályvezető-helyettes, illetve városépítési osztályvezető volt a polgármesteri hivatalban, majd 2003-tól 2008-ig a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. beruházási igazgatójaként dolgozott. A holdingtól 2010 decemberében ment el Szegedre, egy szintén önkormányzati cég élére (lásd keretes írásunkat).

Kósa Lajos 1998 és 2014 között volt Debrecen polgármestere, tíz éven át tudhatta maga mellett Pacza Józsefet statégiai, bizalmi pozícióban.

Pacza József, illetve cége, a Kem-Ber Kft. azóta is rendre feltűnik a legnagyobb debreceni beruházások környékén. Tavaly írtuk meg, hogy cívisvárosban közpénzmilliárdokból építenek egy olyan nemzetközi iskolát, ahová a gyerekek csak méregdrága tandíj fejében járhatnak.

Közpénzmilliárdokból épül elit magániskola Debrecenben, 45 millió lesz a tandíj A luxusintézményre közpénz van, ám ösztöndíjprogram még nincs, sőt már a jelentkezés is 100 ezer forintba kerül.

A beruházás műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatait a Kem-Ber Kft.-re bízták 85 millió forintért, előtte pedig a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól nyertek el megbízást 20,6 millió forintért.

Debreceni forrásaink szerint Pacza József ismét gyakran tűnik fel önkormányzati rendezvényeken és vélhetően nem azért, mert fia, Pacza Gergely az önkormányzat városfejlesztési osztályát vezeti.