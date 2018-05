Máris mennie kellett L. Simon kedvenc falugazdásznőjének

Alig három hónapos regnálás után, az új agrárminiszter, Nagy István kinevezésével egy időben távozott az oroszországi magyar mezőgazdasági export egyik kulcscégének igazgatója. A Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. (MKSZN) az utóbbi években meredek forgalomnövekedést produkált, 2017-ben milliárdos értékben szállított facsemetéket, málna- és szamócapalántákat és szaporítóanyagokat a keleti piacra.

A hatalmas földbirtokkal rendelkező, 1949 óta működő állami cég számára az orosz gyümölcsimport elleni embargó hozta meg a fejlődési lehetőséget: Oroszország a külföldi szállítmányok pótlása érdekében órási területeken kezdett bele saját gyümölcsültetvényeinek kialakításába. Az MKSZN vezetése tavaly egy olyan közös vállalat létrehozásáról is megállapodott az Orosz Föderációhoz tartozó Tatár Köztársaságban, ami akár a közeljövőben megduplázhatja a bevételt. A MKSZN ügyvezető igazgatója, Kasztovszky Zoltán tavaly tavasszal a kormányoldali sajtóban azonban arról is beszámolt, hogy a cég nemcsak Oroszországból, hanem Azerbajdzsánból, Tádzsikisztánból és Üzbegisztánból is kapott nagyobb megrendeléseket.

A sorozatos sikerek után váratlan húzással a munkáltatói jogokat gyakorló Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója 2018. február 28-án indoklás nélkül felmentette állásából az MKSZN évtizedes tapasztalattal rendelkező ügyvezetőjét, és helyére egy cégvezetői múlttal nem rendelkező Fejér megyei fiatal falugazdásznőt nevezett ki.

Balázsik Zsófia az előző ciklusban L. Simon László mellett dolgozott a Miniszterelnökségen. Erre az időszakra egy interjúban így emlékezett:

Pár évig L. Simon László korábbi államtitkár mellett agrárügyekért felelős politikai tanácsadóként dolgoztam a Miniszterelnökségen, nagyon hasznos időszak volt, életre szóló leckékkel.

A miniszterelnökségi időszaknak azt követően lett vége, hogy Lázár János megszüntette L. Simon államtitkári megbízatását. Balázsik ezután részt vett többek között a Magyarország Legszebb Birtoka verseny zsűrijének munkájában, a Tv2 pedig az ő arcával reklámozta az uniós gazdatámogatásokat.

Balázsik Zsófia februárban egy nap alatt átvette a cég budapesti központját, és szokatlan módon, L. Simon László személyes támogatásával, valamint L. Simon ügyvédjével vizsgálta át a vállalati iratokat.

Információink szerint az MKSZN élén történt váratlan személycsere miatt a Tatár Köztársaság szaktárcájától is érdeklődni kezdtek a magyar parntercég sorsa iránt, a tatár szakminiszter pedig Budapesten igyekezett találkozni az új igazgatóval. Forrásaink szerint azonban a találkozó az orosz diplomaták erőfeszítései ellenére sem jött létre.

Az agrártárca a 24.hu kérdésére elismerte, hogy három hónap után megváltak a frissen kinevezett igazgatónőtől.

A minisztérium hivatalos tájékoztatása szerint az ügyvezető jogviszonya a „pozíciójához nem köthető többletfeladatai” miatt szűnt meg május 18-án közös megegyezéssel. A tárca szerint a döntést ismét a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója hozta meg.

A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy

a tatár delegáció Magyarországon többször tett látogatást a közelmúltban, és folytatott szakmai egyeztetést és előkészítő munkát a piaci kapcsolatok elmélyítése érdekében, amely munka továbbra is folytatódik. Mint minden vezetőváltáskor, így most is, a szokásos átadás-átvételt követően az új vezető feladata lesz, hogy tovább vigye azt az immár 2016 óta folyó kutatási és piacszerzési munkát.

Balázsik Zsófia weboldalán még nem olvasható információ új megbízatásról.

Kiemelt képünk: Balázsik Zsófia, agrár-szaktanácsadó Facebook oldala