Óriás árengedmény után balul sült el az edényrendelés

A lealkudtuk.hu oldalon nézett ki olvasónk, a nyugdíjas Teri egy 18 részes svájci Royalty Line + mutatós fém edénykészletet, üveg fedőkkel. Olyasmit, amit már régen szeretett volna. 47 ezer forintról volt leárazva a készlet, 12 000 forintra + 980 forint a kiszállítás. Gyanúsnak találta ezt a nagy árengedményt, így mielőtt vásárolt, meg is kérdezte emailben, miért ilyen olcsó. Erre nem válaszoltak neki. A férje beszélte végül rá,

vedd meg, selejtet csak nem küldenek,

mondta az asszonynak.

Üröm az örömben

Megjött az áru, szépen nézett ki, pont, mint a képen, csak az volt a furcsa, hogy nem volt a doboz leragasztva. És amikor használat előtt elmosta a nagy lábast Teri, lejött róla a belső védőréteg, illetve az alsó rész meg is feketedett. A férje meg észrevette, hogy kicsit be van horpadva, illetve hogy meg lehet repedve, mert engedte a folyadékot.

Teri megreklamálta volna a dolgot rögtön, de csak nagy sokára vették fel a telefont az Emaghoz tartozó Orangenet Kft.-nél, akiktől az edényt vásárolta. És akkor sem túlságosan érezte az együttműködési szándékot. Emailben kérték a panaszt, amit elküldött. Nem válaszoltak. Csak akkor küldtek futárt csereedényekkel, amikor bíróságot emlegetett és hivatalos bevizsgáltatással fenyegetőzött. A csereedények doboza sem volt leragasztva.

Az új fazekakat is elmosta, most kívülről tapasztalt kis feketedést, de ez nem annyira aggasztotta. Próbaképpen feltett vizet forrni egy nyeles lábasba, hogy mi történik. Elmondása szerint bebarnult az oldala, kívül-belül. Ez már nagyon nem tetszett neki, tartott tőle, hogy esetleg az egészségre ártalmas anyagok szabadulhatnak fel. Szóval szabadulni akart az edényektől, és persze visszakapni a pénzét.

Emailt írt, amire nem válaszoltak sokáig, meg próbálta többször is hívni őket. Kezdtek kétségei lenni, hogy visszakapja-e valaha is a pénzét. De nem hagyta annyiban a dolgot. Saját bevallása szerint is eléggé agilisen próbálta elérni célját, amikor végre felvette a cég a telefont. A fenyegetőzésre azt mondta neki az állítása szerint jogász végzettségű ügyfélszolgálatos (nem mutatkozott be), hogy küldje vissza az edényeket, és visszautalják neki a pénzt a 14 napos elállási jog szerint. De azt is közölte, hogy a postaköltséget olvasónknak kell állnia.

Mi a szabály? Internetes vásárlás során a vásárlónak nincs lehetősége a kiválasztott termék közvetlen megtekintésére, ezért a vásárlót a termék átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ha a fogyasztó eláll a webáruházból történt vásárlásától, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve átadni a vállalkozásnak, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga szállítja vissza. A vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás ezt átvállalta. A jogszabályi előírások a visszaküldés költségviselése kapcsán nem határoznak meg speciális kivételszabályokat az egyes terméktípusokra (pl. termék súlya) – tudtuk meg a fogyasztóvédelemért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (NFM).

A nyugdíjas nő nehezményezte ezt, mondván:

Az edény selejtes, miért nekem kellene fizetnem a visszaküldés költségét?

A készlet ráadásul elég nehéz volt, sejtette, nem lesz kevés a postaköltség. Úgy érezte, mindez egyáltalán nem az ő hibája, és kikérte magának, hogy neki okozzon további kiadást a cég. A jogásznő erre megígérte, hogy soron kívül küld egy ingyenes visszaküldést biztosító címkét, amit majd csak rá kell ragasztania a csomagra. Terinek ez megfelelt volna.

A címke azonban nem érkezett meg, így olvasónk megint telefonált. Ekkor egy fiatalember vette fel, és amikor a címkéről érdeklődött, ő azt válaszolta, hogy nincs is nekik olyan. Ezen megint felháborodott, és ennek hangot is adott.

Happy end

Olvasónk tanakodott, hogy mit tegyen. Félt, hogy ha élve 14 napos elállási jogával visszaküldi az edényeket, esetleg nem kapja meg azok árát, hiába előírás, hogy azt ilyen esetben vissza kell adnia a webshopnak.

Hogy ilyenkor milyen nehéz helyzetbe kerülhet a fogyasztó, arról korábban már írtunk:

Szóval nem volt alaptalan a félelme, még akkor sem, ha a fogyasztóvédelem szerint ritkák az ilyen típusú szabályszegések. Plusz még abban sem volt biztos Teri, hogy a várhatóan nem kevés postaköltséget visszatéríti-e neki a cég. Hiszen mint a fogyasztóvédelem is írta, ez nem kötelező, ha elállási jogot gyakorol a vevő.

De azt sem akarta, hogy a selejt a nyakán maradjon, és a pénze is elvesszen. Végül, mivel más lehetőséget nem látott, visszaküldte postán a készletet. És reménykedett a legjobb végkifejletben. Imái meghallgatásra találtak. Pár napon belül megérkezett számlájára az edények ára, és az 5500 forintos postaköltség is.

Kerestük az edények értékesítőjét is, de kérdéseinkre nem válaszoltak. A fogyasztóvédelemnél még nem volt panasz erre az edényre, így hatósági eljárás sem indult – írta az NFM megkeresésünkre, és hasonló visszajelzést kaptunk a GVH-tól is.

