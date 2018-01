Futhatunk a pénzünk után, ha egy webáruház betart nekünk

Online vásárlásoknál még indokolni sem kell, miért, 14 napon belül kérhetjük a webáruházat, hogy vegye vissza a megrendelt holmit, és fizesse vissza annak ellenértékét.

Távollévők közötti szerződés Az üzlethelyiségen kívül és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A rendelet kimondja továbbá, hogy a fogyasztó az elállási jogot a szerződés megkötése és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a vállalkozás az elállási, illetve felmondási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. A jogszabály melléklete tartalmaz egy nyilatkozat mintát is, de az elállási szándék nem csak e minta felhasználásával, hanem más formában is jelezhető.

Ezt a szabályt minden webáruháznak be kell tartania, kivétel, ha az egyébként hibátlan termék egészségvédelmi vagy higiéniai okokból felbontva nem küldhető vissza (például borotva). De vajon mennyire tartják be a webáruházak az elállási jog és visszafizetési kötelezettség szabályát, és mit tapasztalnak az ellenőrző hatóságok? És ami talán még ennél is fontosabb: mit lehet tenni, ha elállás után a webáruház nem hajlandó visszatéríteni a vételárat?

Nem csak olvasónknak volt gondja ezzel a webáruházzal! Olvasónk a seraphstore-ról rendelt ingeket, már nem először. Legutóbb viszont kicsik voltak a küldött darabok, így elállt a vásárlástól, visszaküldte a csomagot és visszakérte a pénzét. A csomag visszaküldését vissza is igazolta a webáruház, azonban a visszafizetésre (30 ezer forintról van szó) hónapok múlva sem került sor, csak az ígérgetés ment. Olvasónk úgy érezte, magára maradt, és mint magánszemély semmit nem tehet… Érdeklődtünk a hatóságoknál: a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) és a Budapesti Békéltető Testülethez nem érkezett a webáruházzal kapcsolatos panasz, viszont a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (NFM) igen. Az első fokú fogyasztóvédelmi hatóságok 2016-2017-ban összesen 18 vételár-visszatérítést érintő panaszbejelentést kaptak a seraphstore.com webáruházzal kapcsolatban. Mivel azonban a pénzösszeg visszatérítése egyéni igény, ezért nincs mód arra, hogy azt fogyasztóvédelmi hatósági úton érvényesítsék – közölte a tárca. Tehát olvasónk nem véletlenül érezte, hogy magára maradt. Viszont fordulhat a békéltető testülethez.

Mint megtudtuk, sem a GVH, sem a fogyasztóvédelmi hatósági jogkörrel felruházott kormányhivatalok nem illetékesek az elállás miatti visszafizetés kérdésében, csakis az NFM mint ellenőrző szerv. Jogvita esetén pedig a békéltető testületek és a bíróságok.

A kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervei, valamint az NFM-en belül működő Internet Laboratórium és a fogyasztóvédelmi hatóság azt ellenőrzi főleg, hogy a webáruházak korrekten tájékoztatják-e a vevőket az elállási jogról. Idén mintegy 600 webáruházat vizsgáltak.

Kétmillió forint is lehet a bírság

Azt tapasztalták, hogy a honlapokról gyakran hiányoznak az elérhetőségi adatok és egyéb előírt információk. Pedig azok alapján láthatja a vásárló, melyik országból, milyen típusú vállalkozástól rendel. A magyar nyelvű honlap, a „.hu” végződés, a magyar nyelvű reklámok nem garantálják, hogy a rendelés hazai webáruházból történik, figyelmeztetett az NFM.

A következményekről annyit, hogy ha a fogyasztóvédelmi hatóság jogsértést tapasztal, a webáruházakat elsőre figyelmezteti, orvosolják a jogsértést. És ha az ismételt ellenőrzés megállapítja, hogy a figyelmeztetésnek nem tettek eleget, akkor 200 ezer forinttól 2 millió forintig terjedhet a bírság.A fogyasztói döntések megkönnyítése érdekében 2017 óta elérhető a súlyos fogyasztóvédelmi jogsértést elkövető webáruházak adatbázisa. Itt több olyan határozat is található, amely az indokolás nélküli elállási jog gyakorlásával kapcsolatos.

A próbavásárlásokon nem sokan buktak meg

Ami az elállást illeti, az a hatósági tapasztalat, hogy a részletszabályokat nemigen ismerik a vállalkozások. Például nem feltétlenül tudják, meddig kell visszafizetniük a vételárat – válaszolta az NFM. Aki nem tudná: az idevágó rendelet szerint egyébként

az elállás tudomásul vételétől számított 14 napon belül kell a kereskedőnek visszafizetnie a vételárat.

Az elállási jog teljesítését is vizsgálják, próbavásárlással. Ezen a téren viszonylag jók a tapasztalatok. 2017-ben Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) fogyasztóvédelmi hatósága részére például minden elállással végződő próbavásárlásnál visszatérítették a vételárat. A fogyasztóvédelmi hatóság és a minisztérium IT Laboratóriuma pedig azt írta, hogy az ellenőrzött internetes áruházat üzemeltető vállalkozások az esetek túlnyomó többségében visszafizetik a termék vételárát, elenyésző azok száma, amelyek nem teljesítették e kötelezettségüket.

Na de mi a helyzet, ha mégsem fizetik vissza? A rossz hírünk az, hogy

egyéni igények érvényesítésére, így a befizetett összeg visszatéríttetésére hatósági úton nincs lehetőség.

Békéltetés – ingyenes vitarendezés

Ha olyan probléma merül fel, amit a webáruházzal nem sikerül rendezni, akkor a vásárló a 197 járási hivatal egyikéhez és a békéltető testületekhez fordulhat. 2016-tól a fogyasztók igénybe vehetik az online vitarendezési eljárást is. Az uniós országból való rendelés során felmerült panaszok megoldásában az NFM-n belül működő Európai Fogyasztói Központ nyújt ingyenes segítséget.

Ha elállás után nem fizeti vissza a webáruház a termék árát, akkor a Békéltető Testülethez, vagy bírósághoz lehet folyamodni. A békéltetés eljárás célja, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti vitát ingyen, gyorsan, egyezség útján zárja le, ennek hiányában pedig az ügyet eldöntse. A békéltetést olvasónk még nem próbálta – javasoltuk neki is. A testület eljárásában a következő döntéstípusok születhetnek: egyezség, kötelezés, ajánlás, elutasítás, megszüntetés. Aki bővebben is kíváncsi, ezek mit jelentenek, annak ajánljuk ezt a bejegyzést.

Tippek, hogy ne szenvedjünk kárt

A békéltetők szerint rendkívül fontos a megelőzés és a fogyasztói tudatosság, például az, hogy utánanézzen a fogyasztó, kitől is rendel valójában. Bővebben az Ajánlás internetes vásárláshoz című posztjukban fejtik ki, mire gondoltak.

Az NFM szerint a webáruház és termék kiválasztása után képernyőfotót mentsünk el, amin rajta van az ár, a szállítási határidő és -díj is. Ez, jól jöhet később, ha a tételek a vásárlási folyamat végére változnak. A termék árát, a szolgáltatás díját egyébként egyértelműen, adóval és egyéb járulékos költségekkel, például szállítási díjjal együtt kell feltüntetni.

A webáruházak által ajánlott fizetési módok közül a legbiztonságosabbnak az utánvétet tartják.

Előre fizetés esetén a bankkártyát érdemes igénybe venni, hiszen ilyenkor visszaterhelésre (chargeback) van lehetőség, ha a kifizetett termék nem érkezik meg.

Ezen felül érdemes alszámlát/webszámlát igénybe venni a netes fizetések során.

Online vásárlásnál akkor jön létre a szerződés, ha a webáruház visszaigazolást küld a vásárlónak a rendelésről és a termék részletes adatairól, beleértve az árat is. A szállítási határidőt az értékesítő cég határozza meg. Ha a termék jelentős késéssel érkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság eljárást indíthat megtévesztő gyakorlat miatt.

Futáros kézbesítés esetén az átvételkor csak akkor bontható fel, ha a webáruház és a futárcég erről előzetesen megállapodott. Ilyen esetben a vásárló aláírásával a termék sértetlenségét igazolja. Egyéb esetekben a futár kizárólag a csomag sértetlen kézbesítéséért felel. A későbbi igényérvényesítési lehetőségek miatt a vásárlónak fontos ellenőriznie az átvételi elismervény tartalmát.

A BFKH szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy körültekintően járjunk el, különösen ha ismeretlen honlapról rendelünk.

Érdemes vásárlás előtt ellenőrizni, hogy a szolgáltató honlapján szerepel-e a vállalkozás megnevezése, elérhetősége valamint az ÁSzF/Felhasználói feltételek tartalmaz-e iránymutatást elállás esetére.

Hasznos lehet rákeresni internetes fórumokon a választott webáruházra, hogy akadtak-e már negatív tapasztalatok.

Így nagyobb valószínűséggel elkerülhetők a visszaélések.