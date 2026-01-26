8 millió forintot adományozott karácsonykor az Alza.hu

A Bátor Tábor több mint 3 millió forint adományhoz jutott, amivel kapcsolatban Simon Detti, a szervezet ügyvezetője elmondta: „Az ilyen együttműködések teszik lehetővé, hogy a Bátor Tábor önkéntesei a daganatos vagy krónikus betegséggel élő gyerekek mellett legyenek akkor, amikor a legnagyobb szükségük van rájuk – a kezelések időszakától egészen az iskolai közösségbe való visszatérésig. Az Alza.hu támogatása abban segít, hogy a gyerekek és családjaik valódi kapaszkodót kapjanak a gyógyulás útján”.

A Piros Orr Bohócdoktorok munkáját évek óta támogatja az Alza.hu. A karácsonyi adománnyal kapcsolatban ügyvezető a következőket mondta el:

“Nagy öröm számunkra, hogy közel 2 millió forinttal tudtuk támogatni az alapítványt. Munkatársaink személyesen is megtapasztalták a bohócok munkáját a gyermekkórházban,. Mattyasovszky-Zsolnay Bence a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány ügyvezető igazgatója hozzátette: “Hálásak vagyunk az Alzának, amiért immár több éve megbízható partnerként támogatja alapítványunk működését. Ez a fajta töretlen támogatás nemcsak anyagi biztonságot ad, hanem lehetővé teszi, hogy a bohócdoktoraink még több gyógyuló gyermekhez jussanak el, jelenleg országszerte 16 kórházban. Szívből köszönjük, hogy az Alza.hu munkatársai velünk együtt hisznek abban: a nevetésnek valódi ereje van”.

A harmadik támogatott az idén 20 éves Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola, amelynek fő tevékenysége vakvezető kutyák kiképzése és látássérült gazdákhoz juttatása. Egy vakvezető kutya egész életét felölelő összes költsége több mint 6 millió forint, amit az alapítvány adó 1% felajánlásokból és adományokból teremt elő. Magyarországon a látássérült emberek alig 1%-át segíti vakvezető kutya, pedig nagyobb segítséget jelentenek a mindennapokban, mint bármelyik élettelen segédeszköz. A vakvezető kutya a vak ember számára teljes szabadságot, önállóságot és biztonságot nyújt. Az alapítvány szakmai sikerének záloga az önkéntesek segítség és a támogatók adományai, ezért nagy jelentőséggel bír, hogy közel 3 millió forint támogatásban részesült az Alza karácsonyi adományozási programjában.

Dr. Mezősi Tamás, a szervezet kuratóriumi elnöke kiemelte: „Ez az összeg hatalmas segítséget jelent abban, hogy még több látássérült ember közlekedhessen vakvezető kutyával. Hálásak vagyunk az összefogásért.”