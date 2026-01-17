liluinterjú
Lilu: Soha nem fogok odaállni semmilyen párthoz

2026. 01. 17. 08:19
Lilu volt az InStyle Magyarország #KÉPESVAGYOK podcastműsorának legutóbbi vendége. Szó esett a Pride-ról is, aminek idén műsorvezetője volt.

Tudtam, hogy ott a helyem, csodálatosak voltak a szervezők, jól jött nekik az ilyen típusú segítség. Ha mi nem, akkor kik? Ott a helyünk. Klassz volt látni azt a sokféle embert dumálva, röhögcsélve. Olyan jó, hogy nem voltam gyáva. Annyira bántam volna, nem bocsátottam volna meg magamnak, ha nem vagyok ott.

Arról, hogy milyen közügyekkel kapcsolatban kell vagy nem kell felszólalni itthon, a műsorvezető így vélekedik:

A gyerekvédelem, a kisebbségek kérdése nem lehet politika. Nehéz, mert vegytisztán nem lehet már ügyekről beszélni. Amikor azt mondom, hogy kikérem magamnak, hogy mindenki annyit ér, amilye van, és akinek nincs semmilye, az nem ér semmit – remélem, ez egyszer nem lesz politizálás, hanem egy emberi értékvállalás. De ezek tényleg ügyek, van politikai felhangjuk. Nem szabadna, hogy az legyen.

Hozzáteszi, akkor valami tényleg nincs rendben, ha abból politikai ügy lesz, hogy kimegy tüntetni a pedagógusok megbecsültségéért.

Az a véleményvezér, aki irányítja a közgondolkodást, helyére rak dolgokat. Soha nem fogok odaállni semmilyen párthoz. Nyilván lehetne. De kikérem magamnak, hogy mindenki annyit ér, amennyije van, mert azok, akiknek adott esetben rengeteg van, nem feltétlenül érnek sokat emberileg.

Lilu számos esetben szólalt már fel közügyekkel kapcsolatban:

