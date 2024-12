Lilu Mészáros Lőrinc vagyongyarapodásáról: „Ez mindannyiunk sikere, hajrá jövőre, tudunk ennél többet is!”

December 27-én lapunkban is beszámoltunk arról, hogy Mészáros Lőrinc és Tiborcz Isván is megduplázta a vagyonát. A miniszterelnök gyerekkori barátja a maga 1241,8 milliárd forintjával továbbra is az ország leggazdagabb embere, a kormányfő veje a 151,5 milliárdos becsült vagyonával pedig tizenötödik.

A hírre Lilu is reagált az Instagram-oldalán. Mint azt a tévés írta:

Olyan büszke vagyok! Legyetek ti is. Azért ez mindannyiunk közös sikere! Hajrá jövőre! Tudunk ennél többet is.

Lilu hozzátette: „A tehetség utat tör.”