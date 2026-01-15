Ha nem vagyunk jól, az a párunkat is megviseli (x)

Közismert tény, hogy a meghitt emberi kapcsolataink jelentősen befolyásolják a mentális egészségünket. Fordítva is igaz: ha hosszabb ideje levertek, ingerlékenyek vagyunk, az a kapcsolatunkat is megterheli. Főleg, ha a párunk nem érti, mi áll a háttérben, mert nem tudjuk megosztani vele a minket terhelő, nehéz érzéseket, felvállalni a sebezhetőségünket.

Így hat a depresszió a párkapcsolatra

A tartós rosszkedv, az ingerlékenység, a kimerültség vagy a visszahúzódásra való vágy azt jelezheti, hogy segítségre van szükségünk – magunkért és a körülöttünk lévőkért is. Ugyanis a depresszió nem magánügy – dr. Antonio Borrello amerikai pszichoterapeuta összegyűjtötte, hogyan hat ez a mentális zavar a párkapcsolatra.

Fokozatosan eltávolodunk egymástól. A tartós szomorúság és a saját gondolatainkba feledkezés miatt egyre kevesebbet kommunikálunk. Nem mesélünk a párunknak, visszahúzódunk, ez pedig lassanként felemészti a kapcsolatot.

Semmi sem lelkesít, nem okoz örömöt. Az anhedónia (az öröm megélésére való képtelenség) miatt sem a munkánk, sem a barátaink iránt nem érdeklődünk, lemondjuk a közös programokat. Ami korábban feltöltött, ma már fáraszt minket. A depresszió miatt a libidónk is csökken – ezt magyarázni sem szükséges, hogyan hathat az intimitás megszűnése a kapcsolatra.

Szokatlanul lobbanékonyakká válhatunk. A depressziós férfiakra sokkal jellemzőbbek a belső feszültség miatti, váratlan dühkitörések, mint a sírás vagy a szomorúság. Ezek miatt kiszámíthatatlanná válhat az otthoni légkör, ami érzelmileg igen megterhelő.

Nem tudunk aludni, vagy túl sokat alszunk. Akár álmatlanságban szenvedünk (inszomnia), akár túlalvással küzdünk (hiperszomnia), valószínűleg folyamatosan kialvatlanok, fáradtak vagyunk. Emiatt türelmetlenebbé, ingerültebbé válunk, és egyre nehezebb minőségi időt tölteni a partnerünkkel.

Menekülünk a valóság elől. Amikor nem vagyunk jól, érezhetjük úgy, hogy muszáj kilépnünk a fojtogató valóságból. Ilyenkor előfordulhat, hogy valamilyen függőségbe vagy más kockázatos magatartásformába menekülünk: filmek, videojátékok, végtelen görgetés, olykor pornó, alkohol, szerencsejáték, felelőtlen vezetés. Ezek rövid távon oldják a feszültséget, hosszú távon viszont tovább növelik a távolságot két ember között.

Beteges féltékenység gyötör minket. A lehangoltság önbizalomvesztéssel párosulhat. Így alakul ki a bizonytalanság, a túlzott féltékenység és a rettegés attól, hogy a párunk elhagy. Ez a légkör hosszú távon mindkét fél számára romboló.

Beszéljünk róla!

A mentális problémák felismerése ma már nem tabu, és szerencsére egyre több férfi kezd nyíltabban beszélni róla. Ha a fenti jelek közül több is ismerős, érdemes időben lépni – nemcsak önmagunkért, hanem a kapcsolatunkért is. A lelki egyensúly nem csupán a mi egyszemélyes ügyünk: a párkapcsolat jövője múlhat rajta. Kérjünk segítséget valakitől, akiben megbízunk, és akivel őszintén beszélhetünk mindarról, ami bennünk zajlik. Egy jó barát vagy egy felkészült szakember támogatása sokat segít az életkedvünk visszanyerésében.

