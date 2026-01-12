Kylie Jenner is puszilkodott volna Timothée Chalamet kolléganőjével, de utóbbi elfordította a fejét

Vasárnap átadták Los Angelesben az Oscar előszobájának tartott díjakat a Golden Globe-gálán. Az eseményen Timothée Chalamet is a díjazottak között volt, akit párja, Kylie Jenner is elkísért. A Page Six szúrta ki, hogy utóbbinak az este folyamán része volt egy kissé kellemetlen pillanatban: Chalamet kolléganője, Odessa A’zion (akivel a Marty Supreme című filmben szerepelnek együtt) egy ponton odament az asztalukhoz, és üdvözlésképp arcon puszilták egymást a színésszel,

ám amikor Jenner is puszira nyújtotta az arcát, a színésznő elfordult és tovább állt.

dios que tienen contra kylie que en la premiaciones le pasan negando el saludo 😭pic.twitter.com/PJBGCJLHn5 — ؘjuandi (@poxelse) January 12, 2026

A jelek szerint egyébként nincs feszültség Jenner és A’zion között, az este folyamán ugyanis ültek is egymás mellett, beszélgettek és fotózkodtak is együtt. A színésznő meglehet, hogy egyszerűen csak nem vette észre, mit szeretett volna a sminkmogul.

A hírességet korábban is rögzítették már hasonlóan kellemetlen szituációban, akkor éppen Timothée Chalamet volt az, akinek nem tűnt fel a puszilkodási szándéka: