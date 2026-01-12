kylie jennertimothée chalametodessa a’ziongolden globe 2026
Kylie Jenner is puszilkodott volna Timothée Chalamet kolléganőjével, de utóbbi elfordította a fejét

Christopher Polk / 2026GG / Penske Media / Getty Images
Odessa A'zion, Kylie Jenner és Timothée Chalamet a 2026-os Golden Globe-gálán.
admin Grósz Petra
2026. 01. 12. 20:03
Vasárnap átadták Los Angelesben az Oscar előszobájának tartott díjakat a Golden Globe-gálán. Az eseményen Timothée Chalamet is a díjazottak között volt, akit párja, Kylie Jenner is elkísért. A Page Six szúrta ki, hogy utóbbinak az este folyamán része volt egy kissé kellemetlen pillanatban: Chalamet kolléganője, Odessa A’zion (akivel a Marty Supreme című filmben szerepelnek együtt) egy ponton odament az asztalukhoz, és üdvözlésképp arcon puszilták egymást a színésszel,

ám amikor Jenner is puszira nyújtotta az arcát, a színésznő elfordult és tovább állt.

A jelek szerint egyébként nincs feszültség Jenner és A’zion között, az este folyamán ugyanis ültek is egymás mellett, beszélgettek és fotózkodtak is együtt. A színésznő meglehet, hogy egyszerűen csak nem vette észre, mit szeretett volna a sminkmogul.

A hírességet korábban is rögzítették már hasonlóan kellemetlen szituációban, akkor éppen Timothée Chalamet volt az, akinek nem tűnt fel a puszilkodási szándéka:

