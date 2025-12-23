Többórás vécészünetek miatt rúgták ki, beperelte volt munkáltatóját egy kínai férfi

Beperelte volt munkaadóját Kínában egy férfi, akit azért rúgtak ki a munkahelyéről, mert rendszeresen töltött egy óránál is hosszabb időt a vécén munkaidőben, a leghosszabb vécészünete pedig négy óránál is tovább tartott – írja a kínai sajtóra hivatkozva a Straits Times.

A Li vezetéknevű mérnök 2024 áprilisa és májusa között tizennégy alkalommal hagyta félbe hosszabb időre a munkáját a természet hívása miatt.

A férfi a főnökeinek aranyeres panaszaival magyarázta a helyzetet, ám ennek ellenére kirúgták.

Li ezzel nehéz helyzetbe került, tekintve, hogy az átalakuló gazdaság miatt sok kínai fiatal már fizetni is hajlandó azért, hogy dolgozhasson.

Az elbocsátása után Li beperelte a cégét, és a munkaszerződése törvénytelen felbontása miatt 320 ezer jüan (nagyjából 15 millió forint) kártérítést követelt. Li az aranyérgyógyszerei számláit, valamint a 2025 januárjában elvégzett operációja dokumentációját nyújtotta be a bíróságra, míg munkaadója a kamerafelvételeket, melyek igazolták Li vécészüneteinek hosszát és gyakoriságát.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy

Li vécészünetei messze túlnyúltak azon az időtartamon, amit az egészségi állapota indokolt,

a gyógyszerszámlákat a hosszú vécészüneteket követő időszakban állították ki,

illetve Li nem értesítette munkaadóját az állapotáról, és nem próbált meg betegszabadságra menni, ahogyan azt a munkaszerződése szerint tennie kellett volna.

A cég jogi képviselője elmondta, hogy Li munkaköre olyan embert kíván, aki folyamatosan elérhető és mindig válaszol a megkeresésekre. Ehhez képest, amikor észrevették, hogy nincs a helyén, és írtak neki a munkahelyen használt üzenetküldő platformon, Li nem válaszolt. Ekkor kezdték el a biztonsági kamerarendszer segítségével keresni, és így derült fény később a mérnök hosszú mosdószüneteire. A vállalat képviselője hozzátette: mielőtt Lit kirúgták, a cég egyeztetett a szakszervezettel.

A bíróság végül rávette a feleket a peren kívüli megegyezésre, melynek értelmében a cég 30 ezer jüant (közel 1,5 millió forintot) fizetett ki Linek a 2010 óta végzett munkája elismeréseként, illetve a nehézségek miatt, amelyekkel a férfinak a munkája elvesztése miatt kellett szembenéznie.

