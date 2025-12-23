Saláta, rostok, sok-sok folyadék – így néz ki az emésztésbarát ünnepi menü

Az ünnepi időszakban könnyen túlzásba lehet esni a nehezebb fogásokkal, és ez bizony az emésztésünket is próbára teszi, de pontosan miből és mennyit érdemes fogyasztani, hogy ne legyen baj? A kényes, de mindenkit érintő témában Katz Dávid úgy döntött, egy szakértőtől kér segítséget. A 24.hu riportere Molnár Hanna dietetikussal közösen kereste fel a Fény utcai piacot, hogy a standok közt sétálva, a pultokat pásztázva összeállítsanak egy fenséges, ám könnyedebb ünnepi menüsort. Olyat, amely egyszerre finom és garantálja, hogy a falatozást utólag nem bánjuk meg.

A videó a Phytotec Hungária Bt. támogatásával valósult meg.