egészségemésztésrostokünnepek
Élet-Stílus

Saláta, rostok, sok-sok folyadék – így néz ki az emésztésbarát ünnepi menü

Szponzorált tartalom
admin Katz Dávid
2025. 12. 23. 13:22

Az ünnepi időszakban könnyen túlzásba lehet esni a nehezebb fogásokkal, és ez bizony az emésztésünket is próbára teszi, de pontosan miből és mennyit érdemes fogyasztani, hogy ne legyen baj? A kényes, de mindenkit érintő témában Katz Dávid úgy döntött, egy szakértőtől kér segítséget. A 24.hu riportere Molnár Hanna dietetikussal közösen kereste fel a Fény utcai piacot, hogy a standok  közt sétálva, a pultokat pásztázva összeállítsanak egy fenséges, ám könnyedebb ünnepi menüsort. Olyat, amely egyszerre finom és garantálja, hogy a falatozást utólag nem bánjuk meg.

A videó a Phytotec Hungária Bt. támogatásával valósult meg.

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter megígérte, hogy kormányváltás esetén december 24-e munkaszüneti nap lesz
Boldog-boldogtalan keresi a pénzét és a készletét a hatalmasra duzzasztott agrárcégnél
„Sörvedelő, kebabot zabáló dohányos voltam” – Ed Sheeran kigyúrta magát, kockás hassal került címlapra
Autóbalesetben meghalt Vince Zampella, a Call of Duty-videójátékok egyik legfontosabb alkotója
Ökrösszekérrel kezdte a kamionos demonstrációt megszervező Orosz Tiborék fuvaros dinasztiája
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik