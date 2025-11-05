Kendall Jenner ruhátlan képekkel örvendeztette meg a követőit

A napokban betöltötte a harmincat Kendall Jenner, és ez alkalomból posztolt egy képválogatást az Instagramra a szülinapi ünnepléséről. A strandos fotók többségén alig, vagy egyáltalán nincsen ruha a modellen. A lapozható bejegyzésben láthatunk róla bikinis fotót, olyat, ahol egy marék homok takarja a kebleit, és olyat is, amin anyaszült meztelen – igaz, ezen csak hátulról látszik.

Jenner sosem tartozott a szégyenlősök közé, és meztelenül sem először posztolta ki magát.