Kendall Jenner ruhátlan képekkel örvendeztette meg a követőit

2025. 11. 05. 19:32
Mindenki kiválaszthatja a kedvencét a képválogatásból.

A napokban betöltötte a harmincat Kendall Jenner, és ez alkalomból posztolt egy képválogatást az Instagramra a szülinapi ünnepléséről. A strandos fotók többségén alig, vagy egyáltalán nincsen ruha a modellen. A lapozható bejegyzésben láthatunk róla bikinis fotót, olyat, ahol egy marék homok takarja a kebleit, és olyat is, amin anyaszült meztelen – igaz, ezen csak hátulról látszik.

 

Kendall (@kendalljenner) által megosztott bejegyzés


Jenner sosem tartozott a szégyenlősök közé, és meztelenül sem először posztolta ki magát.

Kendall Jenner kiposztolta, hogy teljesen meztelenül napozik
Közel 6,5 millió lájkkal jutalmazták cikkünk írásáig.

