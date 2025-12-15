Így járul hozzá az orrnyálkahártya a fertőzések megelőzéséhez (x)

Az orr „őrt áll”: távol tartja a kórokozókat

Az orr nemcsak a szaglásban játszik szerepet, hanem az is a feladatai közé tartozik, hogy hatékonyan távol tartsa a kórokozókat és a szennyeződéseket a légutaktól. Ha egészségesek vagyunk, az orr csillói folyamatosan dolgoznak, ezért a tüdőbe már jelentősen megtisztított levegő kerül. Ha egy idegen részecske mégis bejut az orrgaratba, az vagy a nyállal együtt, köpet formájában ürül, vagy nyelés útján a gyomorba jut, ahol feltehetőleg feloldja a gyomorsav. Az orrjáratainkban található egészséges mennyiségű váladék pedig csapdaként szolgál, a mikroorganizmusok ugyanis fennakadnak a váladékban, így nem tudnak bejutni a szervezetbe.

Ezek a veszélyek leselkednek az orrnyálkahártyára

Az orrnyálkahártya azonban bizonyos hatások következtében károsodhat, ami miatt nem tudja ellátni a feladatát, és a kórokozók könnyebben átjutnak a védelmi rendszeren. Mutatjuk, mi veszélyezteti az orrunkat!

A nyálkahártyánk 30 százalékos páratartalom alatt kiszárad, érzékennyé válik: száraz lesz a torkunk, ami éjszakai köhögést okozhat, továbbá vírusos vagy bakteriális légúti fertőzések is könnyebben kialakulhatnak emiatt. Ennek fűtésszezonban még nagyobb a kockázata.

még nagyobb a kockázata. A hideg időjárás általánosan hajlamosabbá tehet bennünket a légúti fertőzésekre, amelyek könnyen elérhetik az orrüreg területét is. A hideg levegő és a szeles időjárás irritálhatja és kiszáríthatja az orrnyálkahártyát, és gyulladást okozhat.

irritálhatja és kiszáríthatja az orrnyálkahártyát, és gyulladást okozhat. Károkat okozhat az orrnyálkahártya-lohasztó orrcseppek vagy orrspray-k túlzott használata is. Ilyenkor ugyanis az orrnyálkahártya hozzászokik a készítmény hatóanyagához, anélkül már állandó orrdugulásunk van, miközben az irritálja és gyulladásban is tartja az orrunkat.

Sajnos a meggyengített orrnyálkahártyán könnyebben telepszenek meg különböző vírusok, baktériumok is, ami szövődmények kialakulásához vezethet. Érdemes tehát óvni a nyálkahártyánk épségét azért, hogy ne betegedjünk meg, ám nem mindegy, hogyan tesszük ezt.

Természetesen segít fellélegezni: Reventil orrspray

Ha a náthás, hideg időszakban az orrunknak védelemre van szüksége, használhatjuk az egysejtűek titkos fegyverét, az ectoint. Ezt a molekulát néhány évtizede fedezték fel a tudósok, amikor azt kutatták, hogyan képesek bizonyos egysejtűek túlélni a dermesztő hideget és a sivatagi forróságot egyaránt. Kiderítették, hogy ezeket az élőlényeket egy speciális molekula, az ectoin védi. Az ectoin megköti a vizet, ezáltal védőburkot képez, és óvja a sejtfelszínt a kiszáradástól, illetve sérülés esetén részt vesz a sejtregenerációban. Ez a „titkos fegyver” lett a Reventil orrspray legfontosabb összetevője, hiszen, ha az ectoin jól működik a természetben, akkor az ember számára is hasznos lehet.

A Reventil orrspray 4 az 1-ben hatású eszköz, amely jelentősen enyhíti az orrdugulást, az orrfolyást, az arc- és fejfájást, illetve a szaglás és az ízérzékelés zavarát. A tartósítószermentes Reventil orrspray akár egy hónapig is használható, nem okoz hozzászokást, és gyermekeknél is alkalmazható.