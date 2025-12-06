Lenyelte a tojást, aminek nem volt sárgája – letartóztatták a férfit

A múlt hét végén Új-Zéland legnagyobb városának, Aucklandnek egy üzletében lenyelt egy Fabergé-ékszertojást egy 32 éves férfi, de még azelőtt letartóztatták, hogy el tudott volna menekülni – írta az AFP.

Úgyhogy már csak várni kellett. A rendőrség kijelölt egy embert arra, hogy ott legyen, mikor a férfi kitojja a 20 ezer amerikai dollár, azaz 6,5 millió forint értékű tojást.

A rendőrség megerősítheti, hogy a nyakéket megtalálták

– közölte a hatóság hat nappal később.

A különleges kiadású medált a Polipka (Octopussy) című James Bond-film ihlette, amely cselekménye egy ritka Fabergé-tojás ellopása körül forog. A tojás külseje nagyon hasonlít a filmben szereplő ékszerre: 18 karátos arany rácsozatú, a vonalak találkozásánál kék zafírral és fehér gyémánttal díszített virágminták találhatóak.

A tojásban egy kis arany polip fészkel.

A rekorder

Ez egyébként még nem is egy drága tojás a 19. század végén az arannyal és drágakövekkel dúsan díszített húsvéti tojásaival nemzetközi hírnevet szerzett orosz Fabergé-től. Pár napja kelt el egy aukción a legdrágább, valaki végül az előzetesen becsültnél is többet, 23 millió fontot, azaz 10 milliárd forintot adott ki érte.