Hajmásy Péter elsírta magát, amikor a nyitott szívműtétje után meglátta Nádai Anikót

Hat hete volt Hajmásy Péter nyitott szívműtétje, amiről most az RTL kamerái előtt mesélt párjával, Nádai Anikóval közösen.

Azt az öt és fél órát, amíg műtötték, tényleg nem kívánom senkinek. Amikor minden percben nézed a telefonod, számolod, hogy mennyi idő telt el, »oké, ez még normális, ne izgulj«…

– idézte fel az operáció napját Nádai, vőlegénye pedig azt mondta, nagyon be volt tojva, mert ennél szinte alig van komolyabb műtét.

Nem volt olyan opció a fejünkben, hogy bármi baj lehet, annak ellenére, hogy tényleg nagyon nagy műtétről beszéltünk. Aztán azonnal felhívott az orvosa, elmondta, hogy végig stabil volt az állapota, hogy szükségszerű volt a műtét, mert rosszabb állapotban volt a szíve, mint amit az előzetes vizsgálatok mutattak. Úgyhogy ennél jobb dolog nem történhetett, túl vagyunk rajta

– folytatta Nádai Anikó. Arról is beszélt, hogy amikor vőlegényét levitték az intenzívosztályról hozzá, az egykori kosárlabdázó elsírta magát.

Egyből elkezdtem sírni, nem tudom, mi váltotta ki. Bejött, elkezdtem sírni, mindenem fájt, ötszáz cső, nem kaptam levegőt is. Mondtam, hogy menjen ki, és akkor kiment. Éreztem, hogy valahogy abba kell hagyni, mert nem lesz jó, hogy ott nézi, ahogy sírok órákig

– magyarázta Hajmásy Péter, aki már három hete otthon lábadozik, elmondása szerint napról napra erősödik és egyre jobban érzi magát, de még gyengének érzi magát. Az fáj neki a legjobban, hogy nem vezethet autót. Azt tűzte ki maga elé, hogy februárig visszanyeri az erejét.