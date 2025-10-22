házasság első látásrabrem lászló
Házasság első látásra: újra oltár elé lépett egy korábbi évad szereplője

admin Grósz Petra
2025. 10. 22. 20:47
Új páros csatlakozott a Házasság első látásra szereplőgárdájához. Az esküvőn – amire a többi szereplő is hivatalos volt – rendhagyó módon először a menyasszony, Zavira lépett oltárhoz, ahol meglepetten tapasztalta, hogy vőlegénye nem vár rá. A férjjelölt nem sokkal utána érkezett meg a ceremónia helyszínére: a 2023-as évad egyik szereplője, Brem Laci volt a vőlegénye, aki korábban Góbi Hildát vette feleségül a műsorban, ám kettejük kapcsolata nem tudott elmélyülni, ezért végül a válás mellett döntöttek.

Noha Zavirát kissé aggasztotta, hogy vőlegénye előző házasságát volt szerencséje végigkövetni a tévében, Laci pedig nem örült annak, hogy a menyasszonyával szokott aludni utóbbi házi kedvence, végül igent mondtak egymásnak, férj és feleség lettek.

