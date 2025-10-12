diane keaton
Ezért nem ment soha férjhez Diane Keaton

2025. 10. 12. 10:38
Hetvenkilenc évesen meghalt Diane Keaton. A színésznő egészsége hirtelen megromlott az elmúlt hónapokban, két gyermeke gyászolja.

Dextert 1996-ban, Duke-ot 2001-ben fogadta örökbe Keaton, aki sohasem házasodott meg. Ennek miértjeiről így beszélt korábban:

Azt hiszem, én vagyok az egyetlen a generációmban, és talán korábbról is, aki egész életében egyedülálló nő volt. Emlékszem, egy nap a középiskolában egy srác odajött hozzám, és azt mondta: »Egy nap jó feleség leszel«”. És azt gondoltam: »Nem akarok feleség lenni. Nem.«”. Nagyon örülök, hogy nem házasodtam meg, és biztos vagyok benne, hogy a férfiak is örülnek ennek.

Az anyaság életének későbbi szakaszában kezdte foglalkoztatni:

Az anyaság nem olyasvalami volt, aminek ne tudtam volna ellenállni. Inkább egy kellemes gondolat, amin már nagyon régóta ott motoszkált bennem. Így hát belevágtam.

Keatonnak egyébként híres hollywoodi szerelmei voltak: többek között Al Pacinóval, Warren Beattyvel és Woody Allennel is együtt volt.

