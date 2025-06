Mennyiből ehetünk, ihatunk egy jót idén a Balatonon? – 2. rész: északi part

Egekben az árak , háromezer egy lángos, nincs ebéd vagy vacsora ötezer per fő alatt, az éttermek és a büfék az átlagember számára már megfizethetetlenek: nyár elején menetrendszerűen érkeznek a cikkek a méregdrága Balatonról, számmisztikai és lélektani határvonalakról, melyeket a magyarok többsége már nem hajlandó, vagy egyszerűen nem tud átlépni. A híradások szerint mindeközben a kiszolgálás minősége folyamatosan romlik, mert az idénymunkaerőt meg a vendéglátósok képtelenek megfizetni . De hogyan működik, milyen árakkal dolgozik, milyen nehézségekkel küzd valójában a Balaton-parti vendéglátás? Tulajdonosokat kérdeztünk, akik között van kis büfé és nagy étterem, több évtizedes múltra visszatekintő vendéglátóhely és frissen alapított vállalkozás üzemeltetője is. Cikkünk második részében az északi part vendéglátóit mutatjuk be.