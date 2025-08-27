rúdtáncnemzeti jelképbűncselekményzászló
Börtönnel fenyegetnek egy fiatal nőt, mert rúdtáncos mutatványt hajtott végre egy zászlórúdon, Törökországban

2025. 08. 27. 06:27
Három évre is börtönbe kerülhet egy bosnyák nő, amiért egy rúdtáncos gyakorlatot mutatott be egy nemzeti lobogó rúdján, Törökországban. Az influencer azt mondja, nem akart megsérteni senkit, és szerinte, aki látta, annak tetszett a mutatványa.

A kappadókiai Uçhisar kastély tetején álló zászlórúdon hajtott végre egy a rúdtáncosokéra emlékeztető mutatványt egy fiatal bosnyák nő augusztus 21-én – írja a Sun című brit bulvárlap.

Miután a gyakorlatról készült videót közzétette az Instagramon, a fiatal nőt sokan vádolták meg tiszteletlenséggel. Nevşehir tartomány kormányzójának irodája közölte: a török nemzeti lobogó meggyalázásának gyanúja miatt az ügyben nyomozás indult.

A hatályos törvények szerint a török nemzet és állam intézményeinek, illetve jelképeinek megsértése bűncselekménynek minősül, amiért kettőtől-három évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

Emre Caliskan, aki Erdogan elnök Igazság és Fejlődés nevű konzervatív pártjának színeiben Nevşehir kormányzóhelyettese egy közösségimédia-bejegyzésben azt írta, hogy amit a bosnyák nő tett a török zászlóval, elfogadhatatlan.

 

