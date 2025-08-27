Börtönnel fenyegetnek egy fiatal nőt, mert rúdtáncos mutatványt hajtott végre egy zászlórúdon, Törökországban

A kappadókiai Uçhisar kastély tetején álló zászlórúdon hajtott végre egy a rúdtáncosokéra emlékeztető mutatványt egy fiatal bosnyák nő augusztus 21-én – írja a Sun című brit bulvárlap.

Miután a gyakorlatról készült videót közzétette az Instagramon, a fiatal nőt sokan vádolták meg tiszteletlenséggel. Nevşehir tartomány kormányzójának irodája közölte: a török nemzeti lobogó meggyalázásának gyanúja miatt az ügyben nyomozás indult.

A hatályos törvények szerint a török nemzet és állam intézményeinek, illetve jelképeinek megsértése bűncselekménynek minősül, amiért kettőtől-három évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

Emre Caliskan, aki Erdogan elnök Igazság és Fejlődés nevű konzervatív pártjának színeiben Nevşehir kormányzóhelyettese egy közösségimédia-bejegyzésben azt írta, hogy amit a bosnyák nő tett a török zászlóval, elfogadhatatlan.