Felgyújtotta a kávézó pultját a vendég, mert nem kapott majonézt a szendvicsére

2025. 08. 22. 18:57
Megpróbált felgyújtani egy kávézót egy férfi augusztus 20-án Spanyolországban. Az incidenst rögzítették a vendéglátóhely kamerái.

Gyerekek és idősek is voltak a vendégek között abban a kávézóban, amit egy férfi megpróbált felgyújtani augusztus 20-án, szerdán – írja a brit Metro.

A Spanyolország déli részén, Sevilla közelében fekvő Los Palacios y Villafrancában működő Las Postas Cafe-Bar biztonsági kamerájának felvételén látszik, ahogy az elkövető belép az ajtón, a pulthoz siet, valamit rálocsol, majd lángra gyújtja. A berendezés hatalmas lobbanással kapott lángra, de meggyulladt az elkövető karja is. A férfi igyekezett minél előbb elhagyni a helyszínt, miközben lángoló karját próbálta eloltani.

Jose Antonio Caballero, a Las Postas tulajdonosa később elmondta. Az elkövető rendelt egy szendvicset, amihez a személyzet két tagjától is megpróbált majonézt kérni, de mindkétszer ugyanazt a választ kapta: a kávézó készen kapja a szendvicseket, konyha nincs, így nem tartanak szószokat sem.

A férfi ezen annyira bedühödött, hogy átment a szomszédos benzinkútra, vett másfél liter benzint, a palackkal visszatért a kávézóhoz és megpróbálta felgyújtani. Az incidens során szerencsére senki sem sérült meg, de a berendezésben mintegy hétezer eurónyi (kb. 2,7 millió forint) kár keletkezett.

Az elkövetőt a helyszín közelében elfogták a rendőrök, majd égési sérülései miatt kórházba szállították. A férfi, akiről csak annyit közöltek, hogy az ötvenes éveiben jár, még augusztus 22-én bíróság elé állhat.

