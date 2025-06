Mester Tamás: Nincs félretett pénzem, két hónapra látok csak előre anyagilag

Kadarkai Endre vendége volt a Hallgatlak című műsorban Mester Tamás. A zenész kapcsán szó esett arról, hogy pályája egy szakaszában New Yorkban is szerencsét próbált (volt például modell is), ám elfogyott a pénze, így hazajött Magyarországra. Kadarkai arról faggatta, előfordult-e vele máskor is, hogy anyagi nehézségekbe ütközött.

Elég gyakran előfordul ilyen. Sosem kerestem annyi pénzt, hogy félre tudtam volna rakni. De ha kerestem is volna, akkor se biztos, hogy félretettem volna. Nekem nincs félretett pénzem.

Arra a kérdésre, mennyire lát előre anyagilag, úgy felelt: „Két hónapra”. A meditációs szakemberként dolgozó Mester úgy gondolkodik, ilyen szempontból „vigyáz rá az élet”.

Olyan sok pénzt se kerestem soha, hogy fölmerül, ellustulok. Soha nem az akarásaim irányába mentem, hanem a lelkesedéseim irányába. Ha akarások mozgatnak, a cél eléréséig nem vagy boldog, amíg az nincs meg. Fejben mindig a jövőben vagy. Ha a lelkesedésed mozgat, végig jelen tudsz lenni a célig.

