Nagy Zsolt Leo elnézést kért, amiért a párja álnéven írt kommentekkel sértegette a Farm VIP szereplőit

Nagy Zsolt Leo nemrég az Instagram-oldalán osztott meg egy közleményt, melyben, mint írja, szeretne bocsánatot kérni Demcsák Zsuzsától, Horváth Grétától, Aureliótól, Dávid Petrától, Kapi Leventétől, Pumped Gabótól és a TV2-től, mert a közelmúltban több olyan komment is megjelent a Farm VIP 5. évadával kapcsolatban a Facebookon, valamint egy a műsor tartalmával foglalkozó csoportban is, amelyek álprofilokról érkeztek, és amelyekkel méltatlan módon megsértettek több szereplőt, illetve a műsorvezetőt is.

4 fotó

Személy szerint vállalom a felelősséget azért, hogy a párom – bár az én tudtomon kívül, de – ilyen formában nyilvánult meg a csoportban Kiss Lilla név alatt. Ezek a megnyilvánulások bántóak, tiszteletlenek és megalázóak voltak, valamint valótlanok

– írta posztjában a realityszereplő, kiemelve, hogy külön szeretne elnézést kérni azoktól, akik nőként különösen súlyos és megalázó, személyesek támadások célpontjai lettek.

Ezt semmilyen körülmény nem indokolja, és nagyon sajnálom, hogy ilyesmi megtörténhetett. A jövőben mindent megteszek azért, hogy ilyen ne fordulhasson elő újra, és őszintén remélem, hogy az érintettek el tudják fogadni a bocsánatkérésemet

– zárta sorait Nagy.