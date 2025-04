Családjáért szóló imát tett közzé Curtis, miután a testvérét életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék

Hétfő délelőtt lapunk is hírül adta, hogy életfogytig tartó fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a három férfit, akik több mint másfél évtizeddel ezelőtt meggyilkolták és elföldelték Katzenbach Imre labdarúgót: Curtis testvére, Sz. Lajos 27, míg a két társa, L. István és H. László 25 év múlva szabadulhat a leghamarabb feltételesen.

Az ítélet kihirdetését követően Curtis a délutáni órákban posztolt először a közösségi oldalán: egy imát tett közzé a családjáért.

„Imára kulcsolom két kezem,

s tehozzád szólok most Istenem.

Nem kincset kérek és nem is gazdagságot,

s nem is magamért mondok imádságot.

Családom sorsáért aggódom nagyon,

mert az ők élete többet ér, mint egy vagyon.

Küldj nekik hitet e nehéz napokra,

s okos gondolatot mi a gondjukat megoldja.

Biztató reményt ,hogy bízni tudjanak,

s erőt, egészséget, hogy tovább jussanak.

Az unokákat tisztességgel nevelhessék,

s munkájuk gyümölcsét sohase veszítsék!

Imáikat ne mondják hiába, csak vigyázz rájuk Istenem!

Rájuk és a családra. Ámen!

Köszönöm, köszönöm, köszönöm”