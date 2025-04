Hajós András visszaszólt egy kommentelőnek: „Ha megkeresném és pofán basznám, akkor megtudná, hogy mekkora entellektüel vagyok”

Igencsak nagy port kavart Hajós András egyik megjegyzése A Nagy Duett első élő adásában: miközben Hegyes Berci és Mihályfi Luca produkcióját értékelte, a dalszerző beszólt Balázs Klárinak, mondván:

„ha az együttlakás segítene az énektudásban, mostanra Klárika is tudna énekelni”.

Az eset után Balázs Klári úgy nyilatkozott: nem ismeri Hajóst és a munkásságát, csak azt látja, hogy „egy tiszteletlen ember, egy megélhetési celeb”. A műsorban elhangzottakra az énekesnő férje, Korda György is indulatosan reagált, aki kijelentette, hogy Hajós „egy büdös paraszt, egy bunkó”. A házaspár később egy közleményt is kiadott, melyben tudatták, hogy jogi lépéseket fontolgatnak. Az ügyben a TV2 is állást foglalt lapunk megkeresésére reagálva, később pedig Hajós is megszólalt.

Nincs értelme szépíteni azon, amit Klárikáról mondtam. Gyáva dolog volna, mert én ezt kimondtam. De fokozni se akarom. Maradjunk annyiban, hogy elhangzott, és majd megkapom érte, amit érdemlek, azoktól, akik mást gondolnak.

A témáról legutóbb a múlt héten cikkeztünk, Kordáék ekkor azt mondták, nem fontos már, hogy Hajós bocsánatot kérjen a megjegyzéséért, de ha mégis megtenné, megbocsátanának neki.

A napokban jelent meg a Probléma Hajóssal és Márkóval legfrissebb epizódja, melyben Linczényi Márkó néhány közelmúltban íródott, Hajós Andrásról szóló kommentet is felolvasott. Ezeknek egyike úgy szólt: „Hajós egész életében azt próbálta bizonygatni, hogy ő milyen nagy entellektüel, pedig az egész tevékenysége olyan, mint a paradicsom a húslevesben. Ha beleteszem, ha nem teszem bele, az ízén igazán nem változtat” – szúrta ki a Bors.

Nem rossz, de mondjuk ha megkeresném és pofán basznám, akkor megtudná, hogy mekkora entellektüel vagyok, mert én ugyan ezt nem bizonygattam, sőt pont ennek az ellenkezőjét szeretném, hogy valaki már elhiggye végre

– fűzte hozzá az említett kommenthez Hajós, mire kollégája azt a kérdést intézte hozzá, hogy „Pont ezt a húsleveset akarnád pofán baszni? Hát szegény paradicsomot tesz a húslevesbe, van elég baja”.

Oké, akkor tarkón. De csak úgy, hogy belemenjen a levesbe egy kicsit, és úgy szálljon ki, hogy az orrában van egy répa, ami egy picit véres, és azt mondja »most ezt… ezt most miért kellett?«

– érkezett a válasz.

A műsor meghívott vendége egyébként Majka volt, aki nem sokkal azután, hogy csatlakozott a műsorvezetőkhöz, Hajós bajszának színét kezdte el firtatni.

Nem szakadtok a faszba le rólam? Gyerekek, ti is, a kommentelők is, mindenki is, idős művészházaspárok, mindenki szakadjon le rólam a faszba!

– jelentette ki az adás egy pontján a dalszerző, majd később ismét elővette a levesbe paradicsomot tevő hozzászólót és annak kreatív megoldását.

Ezt ugyanaz az idős énekesnő írja, az összeset

– fogalmazott, feltehetően ismét Balázs Klárira utalva.