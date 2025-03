Dávid Petra bocsánatot kért Pákótól és a tévénézőktől, majd azt mondta, „egy focimeccsen ennél sokkal durvább dolgok hangoznak el”

Dávid Petra a Házasság első látásra után a TV2 másik realityjében, a Farm VIP-ben is szerepet kapott. A hétfői részben azzal akasztotta ki csapattársait (és a tévénézőket), hogy elég csúnyán nyilatkozott az ellenfeleikről, főleg Fekete Pákóról.

– mondta Szalontai Szilvinek, aki továbbadta Blága Tündének, amit hallott.

Dávid a keddi Mokkában elnézést kért kijelentéséért.

– fogalmazott a realityszereplő, majd Szalontai Szilviről is beszélt.

Azt pedig kikérem magamnak, amit Miss Szilvia utána mondott, hogy bárkire is azt mondtam volna, hogy dögöljön meg. Ilyen nem hangzott el, ez egy hazugság, amit ő utána elkezdett pletykálni. Úgyhogy végül is nem baj, hogy ha ő azt gondolja, hogy vannak elképzeléseim és előítéleteim vele szemben, mert úgy néz ki, hogy ezek be is fognak igazolódni.