Különös karácsonyi videót osztottak meg az űrben rekedt asztronauták

Még mindig nem tudni, mikor térhet vissza a Földre Butch Wilmore és Suni Williams. Mint korábban írtuk, a NASA asztronautái 2024 júniusában indultak el az ISS-hez a Boeing fejlesztés alatt álló űrhajójával, a Starlinerrel. A csatlakozás sikeres volt, a tesztküldetést eredetileg tíznaposra tervezték, ám a kapszulával problémák adódtak, a misszió ezért elhúzódott.

Hosszas huzavona után a NASA-nál végül úgy döntöttek, hogy biztonsági okokból üresen küldik haza a Starlinert, az asztronautákat pedig később hozzák haza. Többszöri halasztás után jelenleg annyit tudni, hogy a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) induló következő legénységváltó küldetés, a 2025 februárjára tervezett SpaceX Crew-10 legkorábban 2025 márciusának végére csúszik.

Buch és Williams rendszeresen beszámolnak űrbéli életükről, így karácsonyi üdvözletet is küldtek a Földre. A Nemzetközi Űrállomáson jelenleg hét űrhajós tartózkodik, közülük négyen szerepelnek az ünnepi videóban, melyet az X-en (korábban Twitter) osztottak meg.

To everyone on Earth, Merry Christmas from our @NASA_Astronauts aboard the International @Space_Station. pic.twitter.com/GoOZjXJYLP

— NASA (@NASA) December 23, 2024