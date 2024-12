Így lesz eredménye az újévi fogadalmadnak!

Az év végéhez közeledve még mindig tartja magát a szokás, hogy valamilyen fogadalmat tegyünk. Életünk során többször is próbálkozunk a nagy fogyással vagy a dohányzásról való leszokással, a legtöbben azonban már többször el is buktunk a nagy változtatásokkal. De vajon minden fogadalom bukásra van ítélve, vagy létezik olyan stratégia, amely segíthet a vágyott cél elérésében? Ha pedig megszabadulni nem is tudunk a rossz szokásoktól, legalább az ártalmakat csökkenthetjük?

A szilveszterhez és az újévhez kapcsolódó szokás, hogy fogadalmat teszünk: valamin változtatni fogunk a következő esztendőben. Erről készített felmérést az elmúlt három évben a Micra Research, amelyekből néhány tendencia egyértelműen kirajzolódik. Az egyik ilyen, hogy a magunknak tett újévi vállalások zömében a mindennapi szokásainkat érintik: az újévi fogadkozások jellemzően az életmóddal kapcsolatosak, de sokan szeretnénk az egészség területén is változtatni. Lefogyunk, leszokunk a dohányzásról, többet mozgunk – szinte mindannyian megfogalmaztunk már hasonló elvárásokat. Tudjuk-e tartani magunkat az elhatározásunkhoz? Az újévi fogadalmainkat azonban nem is olyan egyszerű betartani, mert ami szilveszter éjjelén még jó ötletnek tűnt, újév reggelén már sokszor jelent kihívást. „Ennek egyik oka az irreális elvárás magunkkal szemben. Sokan hajlamosak többet vállalni annál, mint amire képesek, és gyakran nem is belülről fakadó motiváció hajtja őket, hanem hogy megfeleljenek a környezetük elvárásainak” – mondja dr. Medgyesi János háziorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos. Ez pedig sok esetben nem elég; az érdemi változtatásokhoz komoly erőfeszítésre van szükség. Ezért célszerű tudatosan kitűzni a célokat, konkrét mérföldköveket rendelni az egyes időbeli szakaszokhoz, és fel kell készülni a nehezítő körülményekre is. Tervezés és apróbb lépések Viszonylag ritka azoknak a száma, akiknél a hirtelen, drasztikus váltás működik. Van, akinek ez beválik, és egyik pillanatról a másikra fel tud hagyni egy káros szenvedéllyel. Általánosságban azonban sikeresebben tartják be azokat a fogadalmakat, amelyek kezdő lépésként a rossz szokás, például a dohányzás intenzitásának csökkentését vagy valamilyen alternatív technológiával való helyettesítését tűzték ki célul, mint amikor a káros szenvedély teljes feladását célozták meg. Az észszerűség és tudatosság a kisebb visszaesések áthidalásában is a kezünkre játszhat. A legfontosabb, hogy a kis kudarc nem egyenlő a teljes kudarccal, hanem újratervezést jelent. Fokozatosság és ártalomcsökkentés vezethet sikerre A fokozatosság elvét az elmúlt évek kutatásai is igazolják. A dohányzással kapcsolatos tervek közül például az bizonyult a legtartósabbnak, amelyik a fogyasztás csökkentését célozta. Az ilyen jellegű fogadalmat az érintett válaszadók több mint kétharmada tartotta még január közepén is. Azok a válaszadók is igen sikeresek voltak a fogadalmaik megtartásában, akik azt a célt tűzték ki, hogy valamilyen égés nélküli, kevésbé ártalmas megoldásra váltanak, amilyenek például a hevítéses technológiák, az elektromos cigaretták vagy a dohányt nem tartalmazó nikotinpárnák*. Ezzel szemben a dohányzás teljes feladását célzóknak csak a fele tudta fenntartani hosszabb távon az elhatározását. „Érdemes kis lépésekben kezdeni a változást, és nem azt várni magunktól, hogy egyik napról a másikra elérjük a célunkat. Ilyenkor ugyanis könnyebben csalódunk magunkban, és elveszítjük az akaraterőnket” – fogalmaz a szakember. Fontos leszögezni, hogy a leszokás a leghatékonyabb módja az ártalomcsökkentésnek. Azok számára, akik nem képesek rögtön lemondani a hagyományos cigarettáról, érdemes lehet tájékozódni a füst nélküli megoldásokról. Ezekkel a technológiákkal az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok elkerülhetőek.* *A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve, hogy teljes mértékben leszoknak a cigarettáról. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak. Ez a médiatartalom társadalmi célú reklám. A cikk és az alapjául szolgáló kutatás a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megrendelésére készült. További információkat talál az égéshelyett.hu oldalon.