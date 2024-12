Hiába várták a nézők a Házasság első látásra dupla epizódját 23-án, helyette karácsonyi romkomot kaptak a TV2-n

Eredetileg dupla részt adott volna a TV2 a Házasság első látásra című műsorból december 23-án, írta a TV2 műsorújsága és a port.hu is a napokban. Az is tudvalévő volt, hogy a a szokásos, másfél órán túlnyúló epizód helyett most mindössze egyórás részt láthatnak a nézők 19:45-től, hogy utána 20:40-kor elstartolhasson a párkerső műsor második felvonása.

Csakhogy 23-án este a Házasság első látásra első részét nem követte folytatás, hanem az Igazából szerelem került képernyőre. Ennek jóval később kellett volna kezdődnie, fél tíz után.

A műsor hivatalos Facebook-oldalán több kommentelő nemtetszését fejezte ki a változással kapcsolatban.

Hogy a hirtelen műsorváltozás mögött mi bújhatott meg, annak kapcsán kérdéseket küldtünk a TV2 sajtóosztályának.