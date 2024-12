Vilmos herceg elég egyedi választ adott arra a kérdésre, melyik a kedvenc karácsonyi slágere

Vilmos herceg rádióinterjút adott, és az ünnepi időszakban természetesen vonatkozó kérdéseket is kapott a műsorvezetőtől, például, hogy melyik karácsonyi dalt szereti a legjobban.

Most az a válaszom, hogy a Feliz Navidad a kedvenc karácsonyi dalom, mert az kicsit más, mint a többi. De mondhatnám Mariah Carey-t is, akit szintén nagyon szeretek. Az egy jó dal, és nyilván sok másik jó dal is van, de azt hiszem, inkább a Feliz Navidadot választom. Az olyan kis vidám!

– idézi a People a trónörököst.

A Feliz Navidad egy részben spanyol nyelvű karácsonyi szám, amit José Feliciano Puerto Ricó-i énekes-dalszerző írt és vett fel először 1970-ben.

Kedvenc karácsonyi dalán túl a kedvenc karácsonyi filmjét is megnevezte, ez nem más, mint a Will Ferrell főszereplésével készült Mi a manó?. „Nagyon vicces. Minden karácsonykor megnézem, és még mindig megnevettet” – mondta erről Vilmos, aki a családi társasjáték-estek legkedveltebb játékairól is szót ejtett.