Videón, ahogy egy mumbai férfi egy száguldó autó tetején ül, mert a sofőr nem akar megállni

Szokatlan látvány fogadta azokat az autósokat, akik az alább is látható, X-en közzétett felvétel elkészültekor a mumbai Santacruz-felüljárón közlekedtek.

Ahogy az a videóban is látható, egy férfi egy nagy sebességgel haladó, betört üvegű taxi tetején ül, miközben üvöltözve próbálja megállítani az alatta haladó járművet.

A férfi állítása szerint mindezt azért tette, mert korábban ütköztek a MH 03 AXE 0199 rendszámú autóval, és a taxisofőr megpróbált elmenekülni a baleset helyszínéről – írja a Mint.

A shocking video has gone viral on social media, showing a man sitting on the roof of a taxi after a hit-and-run incident. The post accompanying the video states that it was taken on the #SantacruzFlyover. According to witnesses, the man climbed onto the vehicle's roof to prevent… pic.twitter.com/gIwJXQO78k